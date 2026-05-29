Μαρούσι: Εντοπίστηκε βλήμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στο Μαρούσι όταν εντοπίστηκε πολεμικό βλήμα. Κινητοποιήθηκαν ΤΕΝΞ, ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ | Orange Press Agency
Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Πέμπτης στο Μαρούσι, καθώς εντοπίστηκε βλήμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε αυλή παλαιάς οικίας.

Καθώς η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη, τέθηκε σε ισχύ το πρωτόκολλο και στο σημείο έσπευσαν Ελληνική Αστυνομία, που απέκλεισε τους δρόμους, Πυροσβεστική, προληπτικά πλήρωμα του ΕΚΑΒ, καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς του Στρατού.

Περίπου στις 23:55 το πολεμικό βλήμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο.

