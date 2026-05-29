Μαρούσι: Εντοπίστηκε βλήμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Πέμπτης στο Μαρούσι, καθώς εντοπίστηκε βλήμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε αυλή παλαιάς οικίας.
Καθώς η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη, τέθηκε σε ισχύ το πρωτόκολλο και στο σημείο έσπευσαν Ελληνική Αστυνομία, που απέκλεισε τους δρόμους, Πυροσβεστική, προληπτικά πλήρωμα του ΕΚΑΒ, καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς του Στρατού.
Περίπου στις 23:55 το πολεμικό βλήμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο.
- Kάμερες AI σε ελληνική εταιρεία; Τρομακτική αποκάλυψη στο Reddit
- Το ελληνικό ιδιωτικό νησί που πωλείται στην τιμή διαμερίσματος: Ο λόγος πίσω από την «ευκαιρία»
- «Θα λένε ότι είμαι φαρμακόγλωσσα»: Το σχόλιο της Τζίμα για την κριτική Πιερρακάκη σε Τσίπρα
- Γιατί η Αθήνα είναι γεμάτη νεραντζιές - H ιστορία του δέντρου με το ιρανικό όνομα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.