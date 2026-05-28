Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την αναφορά ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα «μνημόνιο κατανόησης», την στιγμή που όλος ο πλανήτης κρέμεται από τα χείλη του Ντόναλντ Τραμπ για μια απάντηση - έγκριση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας, προβλέπει την παράταση εκεχειρίας για 60 ημέρες. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το μνημόνιο θα ορίζει ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα διεξάγεται «χωρίς περιορισμούς». Αμερικανική πηγή διευκρίνισε ότι αυτό συνεπάγεται την κατάργηση των διοδίων και τον τερματισμό κάθε είδους παρενόχλησης στα πλοία, ενώ παράλληλα το Ιράν θα υποχρεωθεί να απομακρύνει όλες τις θαλάσσιες νάρκες από τα Στενά εντός 30 ημερών.

Παράλληλα, θα αρθεί και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ, ωστόσο η διαδικασία αυτή θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στην περιοχή, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Τέλος, αδιαπραγμάτευτος κανόνας του μνημονίου είναι ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ιρανικά ΜΜΕ: «Δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία»

Τα Ιρανικά ΜΜΕ, τα οποία επικαλείται το Sky News, ανέφεραν ότι «δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία» ενώ παράλληλα, αμφισβήτησαν ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Τα Axios, Reuters και AP επικαλέστηκαν αξιωματούχους που δήλωσαν ότι η συμφωνία βρισκόταν στο γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ για τελική έγκριση και θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Ωστόσο, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με πηγή κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα.

Η πηγή ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν είχε ενημερώσει τον Πακιστανό διαμεσολαβητή ότι το κείμενο ήταν πλήρες και ότι θα ειδοποιούσε το κοινό μόλις οριστικοποιηθεί.

Νέα πυρά μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Και ενώ, όλοι περιμένουν το «πράσινο φως» από τον Τραμπ, το Ιράν εκτόξευσε πύραυλο σε αμερικανική αεροπορική βάση σήμερα, λίγες ώρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στην Ισλαμική Δημοκρατία, με αμφότερες τις πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη ότι παραβίασαν την ασταθή εκεχειρία τους και ότι έθεσε σε κίνδυνο περαιτέρω τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως αναφέρει το NBC News, το Ιράν δήλωσε ότι είχε στοχεύσει την αμερικανική βάση που ευθύνεται για τις επιθέσεις αργά την Τετάρτη στο Μπαντάρ Αμπάς, μια ιρανική πόλη-λιμάνι κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλες επιθέσεις

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, με αφορμή τις συζητήσεις για το μνημόνιο κατανόησης, δήλωσε σήμερα: «Δείχνουμε υπομονή… αλλά όχι απεριόριστη.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτιμά πάντοτε μια ειρηνευτική συμφωνία, επομένως όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι στιγμής ήταν αμυντικού χαρακτήρα και προς το παρόν αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

«Όλα εξαρτώνται από το τι θέλει να κάνει ο πρόεδρος. Και ο πρόεδρος Τραμπ δεν πρόκειται να κάνει μια κακή συμφωνία για τον αμερικανικό λαό».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του στον Λευκό Οίκο, δήλωσε: «ρόκειται για μια πολυδιάστατη συμφωνία και τίποτα δεν θα τεθεί στο τραπέζι μέχρι να δούμε το Στενό του Ορμούζ ανοιχτό και μέχρι οι Ιρανοί να συμφωνήσουν ότι πρέπει να παραδώσουν το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο και ότι δεν μπορούν να διατηρούν πυρηνικό πρόγραμμα», κατέληξε, για τη συμφωνία.



