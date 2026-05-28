Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Είναι ταλαντούχα, δεν την υποτιμώ - Χάλια η εκδήλωση στο Ολύμπιον»

Το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», και τα αποκαλυπτήρια αυτού στο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέφυγαν από τον σχολιασμό του Άδωνι Γωεργιάδη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action24, δήλωσε: «Οι δημοσκοπήσεις την δείχνουν ψηλά. Η εκδήλωση που έκανε στο Ολύμπιον στην Πλατεία Αριστοτέλους την περασμένη Πέμπτη αν θυμάμαι καλά, ήταν χάλια. Ήταν χάλια.

Εντάξει μπορείς να πεις ότι δεν έχουν οργανωτική δύναμη, δεν ξέρουν την δουλειά... Μπορείς να το αποδώσεις και σε κάτι τέτοιο. Πάντως δεν ήταν καλή έναρξη σε καμία περίπτωση. Τώρα θα φανεί. Και η κυρία Κρυστιανού ξεκίνησε με μια αποδοχή στην κοινή γνώμη 90% και τώρα ξέρω ργώ είναι στο 10%- 15%.

Πιο πιθανό είναι να πηγαίνει προς τα κάτω παρά προς τα πάνω. Αλλά ταλαντούχα είναι και αυτή δεν την υποτιμώ. Έχει μια συγκρότηση η κυρία Καρυστιανού», δήλωσε.