Μενού

Μαρούσι: Στο νοσοκομείο 27χρονη μετά από διπλή πτώση από μπαλκόνι 4ου

Η γυναίκα έπεσε από τον 4ο στον 30 όροφο και στη συνέχεια ανέβηκε πάλι στο διαμέρισμά της και έπεσε πάλι, αυτή τη φορά στο ισόγειο.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | INTIME NEWS/ΚΟΥΣΙΩΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
  • Α-
  • Α+

Στο νοσοκομείο, τραυματισμένη, είναι μία 27χρονη γυναίκα μετά από διπλή πτώση από μπαλκόνι διαμερίσματος πολυκατοικίας στο Μαρούσι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η νεαρή γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι του τετάρτου ορόφου και κατέληξε στον τρίτο.

Δεν φαίνεται να τραυματίστηκε και ανέβηκε πάλι στο διαμέρισμά της και ξαναέπεσε, αυτήν τη φορά στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας.

Στο σημείο εκλήθη η αστυνομία, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Στο διαμέρισμα εκείνη την ώρα βρισκόταν και ο 27χρονος σύντροφός της, ο οποίος εξετάζεται από τις Αρχές για να δοθούν απαντήσεις για την περίεργη υπόθεση.

Η γυναίκα, κατά την ίδια πηγή, νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη. 

Σχετική έρευνα κάνει η αστυνομία

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ