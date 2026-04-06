Στο νοσοκομείο, τραυματισμένη, είναι μία 27χρονη γυναίκα μετά από διπλή πτώση από μπαλκόνι διαμερίσματος πολυκατοικίας στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η νεαρή γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι του τετάρτου ορόφου και κατέληξε στον τρίτο.

Δεν φαίνεται να τραυματίστηκε και ανέβηκε πάλι στο διαμέρισμά της και ξαναέπεσε, αυτήν τη φορά στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας.

Στο σημείο εκλήθη η αστυνομία, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Στο διαμέρισμα εκείνη την ώρα βρισκόταν και ο 27χρονος σύντροφός της, ο οποίος εξετάζεται από τις Αρχές για να δοθούν απαντήσεις για την περίεργη υπόθεση.

Η γυναίκα, κατά την ίδια πηγή, νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη.

Σχετική έρευνα κάνει η αστυνομία.