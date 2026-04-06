Μαρούσι: Συνελήφθη ο σύζυγος της 27χρονης για ενδοοικογενειακή βία - Τι συνέβη στο διαμέρισμα

Στη σύλληψη του 29χρονου συζύγου της 27χρονης, που έπεσε δύο φορές από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους στο Μαρούσι, προχώρησαν οι Αρχές.

Όπως γίνεται γνωστό από την ΕΡΤ, ο άνδρας, ρωσικής καταγωγής, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες επ΄αυτού.

Όσα συνέβησαν στο Μαρούσι

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η νεαρή γυναίκα περί τις 20:00 της Κυριακής (05/04) βγήκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της, στον τέταρτο, και έπεσε στο κενό. Για καλή της τύχη, όμως, έπεσε πάνω στην τέντα του τρίτου και κατέληξε στο μπαλκόνι.

Όντας καλά, ανέβηκε πάλι στο σπίτι της και έπεσε ξανά, από το άλλο μπαλκόνι του σπιτιού, στο κενό καταλήγοντας στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έφτασε αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν την 27χρονη, που είναι ουκρανικής καταγωγής, στο νοσοκομείο όπου παραμένει βαριά τραυματισμένη.

Μάλιστα, κρίνεται ως θαύμα το ότι επέζησε από τόσο μεγάλη πτώση.

Μετά το περιστατικό, οι Αρχές προσήγαγαν και συνέλαβαν τον σύζυγό της.