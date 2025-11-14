Μαρτίκας για γνωστό επιχειρηματία: «Μας έδειχνε τον Παντελίδη και έλεγε κοίτα πώς ιδρώνει»

Η σύλληψη γνωστού επιχειρηματία, που φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος κυκλώματος εξαπάτησης μέσω «επενδύσεων» σε καζίνο, έφερε στο φως ένα δίκτυο με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά το 1.300.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 υποθέσεις, ενώ ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται γνωστά πρόσωπα.

Ο πρώην παίκτης του Survivor, Σπύρος Μαρτίκας, μίλησε αποκλειστικά στο Reader για την υπόθεση, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που δείχνουν το μέγεθος της εγκληματικής δράσης.

Όπως εξηγεί, επέλεξε να μιλήσει για να προστατευθούν οι πολίτες και να σπάσει ο φόβος που κρατάει πολλά θύματα σιωπηλά.

Ερώτηση: Κύριε Μαρτίκα, γιατί αποφασίσατε να μιλήσετε τώρα για αυτήν την υπόθεση;

Μαρτίκας: Ευτυχώς το απόστημα έσπασε. Σώζεται κόσμος αυτή τη στιγμή από αυτήν την εγκληματική απάτη που οργάνωσαν αυτοί οι εγκληματίες που δρουν χρόνια. Έπρεπε να μιλήσω για να προστατευθούν κι άλλοι άνθρωποι.

Ερώτηση: Υπάρχουν θύματα που δεν έχουν καταθέσει;

Μαρτίκας: Ναι, γιατί φοβούνται. Έχουν εκβιαστεί. Υπάρχουν μπράβοι, εκτελεστές, όπλα.

Ερώτηση: Γνωρίζετε αν έχουν χτυπήσει άνθρωπο;

Μαρτίκας: Βεβαίως. Στις 8/7/24 έγινε στημένη ληστεία και του πήραν την απόδοση του.

Ερώτηση: Ο επιχειρηματίας που συνελήφθη ήταν ο εγκέφαλος;

Μαρτίκας: Ναι, αυτός μαζί με τον «χοντρό».

Ερώτηση: Ποιο ήταν το «τυράκι» για να πείθονται τα θύματα;

Μαρτίκας: Το 20%. Ένα μη επενδυτικό… μια ευφυέστατη απάτη.

Ο Παντελίδης και το στημένο παιχνίδι

Ερώτηση: Πώς γνωρίζετε ότι το παιχνίδι στο οποίο ο Παντελίδης έχασε 250.000 ευρώ ήταν στημένο και πίσω από αυτό ήταν ο επιχειρηματίας που συνελήφθη;

Μαρτίκας: Ε, πώς έχασε ο Παντελίδης 250.000 ευρώ;

Ο ίδιος ο επιχειρηματίας καυχιόταν γι’ αυτό. Μας έδειχνε φωτογραφίες στο κινητό του και έλεγε: «Δείτε τον Παντελίδη πώς ιδρώνει…». Να τσεκάρετε το κινητό του, θα βρείτε μέσα τα πάντα.

Διαβάστε επίσης: Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας για απάτες σε καζίνο: Θύματα ο Σπύρος Μαρτίκας και ο Παντελής Παντελίδης

Συνεχίζει να δρα το κύκλωμα

Ερώτηση: Υπάρχουν μέλη που παραμένουν ελεύθερα;

Μαρτίκας: Ναι, οι κράχτες του κυκλώματος.

Ερώτηση: Σας προσέγγισαν και εσάς;

Μαρτίκας: Με πήγαν σε σουίτες, μου έδειχναν ράβδους χρυσού… Είναι πολλά τα θύματα. Ας μιλήσουν. Μην φοβούνται τίποτα.