Μαρτυρία για Νίκο Παππά: «Η επίθεση ήταν απρόκλητη - Ήμασταν παρόντες 7 δημοσιογράφοι»

Σάλο έχει προκαλέσει το επεισόδιο στο Στρασβούργο με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Νίκο Παππά που γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο.

Ο ευρωβουλευτής παραμένει άφαντος μετά την μήνυση του δημοσιογράφου και φέρεται να έχει διαφύγει από το Στρασβούργο για να αποφύγει τη σύλληψη.

Στον λογαριασμό της στο facebook, η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγκερίδου που υπήρξε παρούσα και μάρτυρας στο περιστατικό όπως αναφέρει, κάνει λόγο για «τραμπουκικές συμπεριφορές που δεν αρμόζουν παρά μονάχα στη νύχτα, δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο.»

Μάλιστα, σχολιάζοντας τοποθετήσεις χρηστών κάτω από την ανάρτηση, η Κική Τσιλιγκερίδου αναφέρει πω «ήμασταν παρόντες ΕΠΤΑ δημοσιογράφοι» και πως το περιστατικό συνέβη «έξω από το Secret Place. Η πρώτη φάση μέσα, και το υπόλοιπο έξω».

Τέλος κάνει λόγο για «απρόκλητη επίθεση».

Ακολουθεί η ανάρτηση της Κικής Τσιλιγκερίδου:

«Στο Στρασβούργο αυτές τις μέρες, όπως σχεδόν σε κάθε ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συζητιούνται και τίθενται προς ψήφιση θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τις ελευθερίες, και το μέλλον μας: Τα ηλεκτρικά δίκτυα, η οικονομικά προσιτή στέγαση και η αυτοκινητοβιομηχανία, η αμυντική κινητικότητα και ετοιμότητα, η πρόσβαση στην άμβλωση, τα πρόσθετα μέτρα προστασίας των γεωργικών προϊόντων στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur.

Είναι εξαιρετικά υποτιμητικό -και ντροπιαστικό- για την Ελλάδα να πρέπει σε κάθε σύνθεση της ελληνικής ευρωομάδας να ασχολούμαστε με ποινικές συμπεριφορές.

Στο περιστατικό που περιγράφεται, ήμουν παρούσα και μάρτυρας – και ήταν σοκαριστικό και τρομακτικό. Τραμπουκικές συμπεριφορές που δεν αρμόζουν παρά μονάχα στη νύχτα, δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο.

Είναι καιρός τα πολιτικά κόμματα να αρχίσουν να φροντίζουν τη σύνθεση των ψηφοδελτίων τους με μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης.»

Η ανάρτηση της Κικής Τσιλιγκερίδου | Facebook/Kiki Tsiligeridou