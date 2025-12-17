Μενού

Νίκος Γιαννόπουλος για επίθεση Νίκου Παππά: «Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους»

Η ανάρτηση του Νίκου Γιαννόπουλου μετά το περιστατικό με τον Νίκο Παππά στο Στρασβούργο: «Είμαι καλά, τα γεγονότα μιλούν μόνα τους».

Μια σοβαρή καταγγελία ήρθε στο φως για τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον δημοσιογράφο του News 24/7, Νίκο Γιαννόπουλο, στο Στρασβούργο.

Ο δημοσιογράφος, που βρισκόταν εκεί για επαγγελματικούς λόγους, βρέθηκε σε μπαρ της περιοχής μαζί με συναδέλφους, όπου ήταν παρών και ο ευρωβουλευτής με συνεργάτες του.

Διαβάστε ακόμα: Εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς μετά την επίθεση σε δημοσιογράφο

Μετά το περιστατικό, ο Νίκος Γιαννόπουλος ανάρτησε μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, διαβεβαιώνοντας ότι είναι καλά και ευχαριστώντας για τη στήριξη:

«Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση, ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά.

Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω.

Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους».

 

