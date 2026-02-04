Μαρτυρία κατοίκου στη Χίο: «Χρειάζονται απαντήσεις και ανεξάρτητη έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες»

Η τραγωδία με τους 15 νεκρούς και τους 25 τραυματίες έχει σοκάρει όλο το νησί της Χίου και κάτοικοι και ζητούν να διερευνηθούν τα αίτια του πολύνεκρου ναυαγίου.

Όπως περιγράφει στο Orange Press Agency, ο Αλέξανδρος Παναγιωτάκης, κάτοικος της Χίου – δημοσιογράφος, που βρέθηκε στο λιμάνι εκείνη την ώρα, οι εικόνες ήταν από την πρώτη στιγμή δραματικές.

«Χθες το βράδυ, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, γύρω στις 9:30, μάθαμε ότι είχε συμβεί ένα ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Μυρσινίδι και το γειτονικό νησί των Οινουσσών. Παρατήσαμε ό,τι κάναμε και πήγαμε μπροστά στο Λιμεναρχείο, στο λιμάνι της Χίου, όπου το μόνο που μπορούσαμε να δούμε ήταν τα ασθενοφόρα που περίμεναν ή είχαν ήδη παραλάβει κάποιους τραυματίες και νεκρούς» αναφέρει στο Orange Press Agency.

Όπως τονίζει, όσο περνούσε η ώρα, ο απολογισμός των θυμάτων αυξανόταν. «Στην πορεία μάθαμε ότι αυξανόταν συνεχώς ο αριθμός των νεκρών. Στην αρχή ξέραμε για τέσσερις, μετά για δώδεκα, μετά για δεκατέσσερις και ο θλιβερός απολογισμός έκλεισε στους δεκαπέντε, με μια γυναίκα που υπέκυψε τελικά στα τραύματά της» προσθέτει.

Χίος: Η εικόνα στο λιμάνι μετά το πολύνεκρο ναυάγιο

Στη συνέχεια, ο κύριος Παναγιωτάκης, δίνει μια πρώτη εικόνα για το πώς ήταν το νησί τη στιγμή που έγινε το δυστύχημα και ξεκίνησαν οι έρευνες.

«Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να κοιτάμε την ήρεμη θάλασσα προς την περιοχή των Οινουσσών, όπου το ελικόπτερο και κάποια σκάφη προφανώς συνέχιζαν την επιχείρηση έρευνας. Ήταν μια ήρεμη θάλασσα, με πολύ φως — είμαστε δύο μέρες μετά την πανσέληνο».

«Θλιβερό περιστατικό, δυστυχώς δεν μας ξενίζει». Αναφερόμενος στη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο, σημείωσε ότι «γύρω στα μεσάνυχτα είδαμε τα τελευταία ασθενοφόρα να επιστρέφουν στο νοσοκομείο, όπου γινόταν μια πραγματική μάχη. Ανάμεσα στα άλλα είχαμε και δύο εγκύους γυναίκες, των οποίων τα έμβρυα… είχε σταματήσει η καρδιακή τους λειτουργία».

Σε ό,τι αφορά τις επίσημες ανακοινώσεις, ο Αλέξανδρος Παναγιωτάκης εξέφρασε επιφυλάξεις. «Το περιστατικό είναι θλιβερό. Δυστυχώς δεν μας ξενίζει. Μας κάνει εντύπωση που το Λιμενικό δεν κάνει καμία αναφορά στις ανακοινώσεις του, ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη, για πυροβολισμούς, όπως αναπαράχθηκε από πάρα πολλά μέσα, αλλά αυτό δεν προκύπτει από πουθενά» υπογραμμίζει και προσθέτει:

«Το Λιμενικό έδωσε πλάνα από το σκάφος του που έχει κάποιες γρατζουνιές, κάποια χτυπήματα — ένα υπερσύγχρονο σκάφος με μεγάλους κινητήρες — και γι’ αυτό λέμε ότι δεν στέκει καθόλου το αφήγημα ότι το σκάφος των προσφύγων δεν υπάκουσε στα σήματα του Λιμενικού και επιχείρησε να εμβολίσει το σκάφος του Λιμενικού. Αυτά είναι πράγματα που ακούμε συνέχεια, σταθερά, μονότονα από το Λιμενικό».

Ο ίδιος τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία: «Χρειάζονται απαντήσεις. Το Λιμενικό πρέπει να απαντήσει πώς έγινε το περιστατικό και να δώσει στη δημοσιότητα οποιοδήποτε στοιχείο έχει. Πρέπει να δούμε πώς ήταν αυτή η βάρκα των προσφύγων. Πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες. Δεν είναι δυνατόν δεκαπέντε άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους μέσα στο Αιγαίο».

Ο Αλέξανδρος Παναγιωτάκης, μεταξύ άλλων, ζητά σεβασμό στους νεκρούς, να διευθετηθεί η ταφή ή ο επαναπατρισμός τους, ανθρώπινη μεταχείριση των επιζώντων και «να μην αποδοθούν αυτόματα οι συνήθεις κατηγορίες περί διακίνησης σε κάποιον από τους επιβαίνοντες του σκάφους».

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ναυάγιο σημειώθηκε μετά από πρόσκρουση ταχύπλοου σκάφους με μετανάστες επιβαίνοντες σε περιπολικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατά τη διάρκεια ελέγχου. Από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης περισυλλέχθηκαν 25 επιζώντες, ενώ εντοπίστηκαν συνολικά 15 σοροί. Οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους συνεχίζονται, ενώ προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει: «Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα» σημειώνεται, αρχικά, στην ανακοίνωση του Λιμενικού.

Άμεσα, και υπό τον συντονισμό «του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» άρχισε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετείχαν 4 περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Συνολικά 25 αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν, επίσης, δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα)».

Όπως ενημερώνεται ο ένας λιμενικός έχει ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ η ένστολη παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις.

«Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής».

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.