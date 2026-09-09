Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών, ο οποίος βαρύνεται με κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις για κύκλωμα εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών. Ανακριτής και εισαγγελέας, με απόλυτη ομοφωνία, έκριναν τον κατηγορούμενο προσωρινά κρατούμενο, στέλνοντάς τον στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Ενώπιον των δικαστικών λειτουργών, ο 33χρονος επιχείρησε να αντικρούσει το βαρύ κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί εις βάρος του. Ειδικότερα, υποστήριξε πως ουδέποτε γνώριζε την πραγματική ηλικία των κοριτσιών, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι οι ίδιες του είχαν συστηθεί ως ενήλικες. Ωστόσο, η υπερασπιστική του γραμμή δεν στάθηκε ικανή να πείσει τις Αρχές.

Τα στοιχεία της δικογραφίας είναι αποκαλυπτικά για τον τρόπο δράσης του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τον Ιούνιο του 2026 ο κατηγορούμενος φέρεται να προχώρησε σε αναρτήσεις αγγελιών μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα, οι οποίες συνοδεύονταν από φωτογραφικό υλικό των ανήλικων θυμάτων. Ως τηλέφωνο επικοινωνίας για το «κλείσιμο» των ραντεβού λειτουργούσε αριθμός που βρισκόταν υπό την πλήρη διαχείρισή του. Το κατηγορητήριο τού καταλογίζει μάλιστα ότι όχι μόνο ενορχήστρωνε τις συναντήσεις των ανηλίκων με τους «πελάτες» με σκοπό το οικονομικό όφελος, αλλά βρισκόταν και ο ίδιος φυσικά παρών σε αυτές.

Η αποκάλυψη της σοκαριστικής υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται όταν η μητέρα μιας 16χρονης απευθύνθηκε στην Αστυνομία, προχωρώντας σε επίσημη καταγγελία που οδήγησε στην άμεση έκδοση εντάλματος σύλληψης. Πλέον, ο 33χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν βαρύτατο ποινικό φάκελο, καθώς οι κατηγορίες που του αποδίδονται αφορούν τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων, της αρπαγής ανηλίκου, της πορνογραφίας ανηλίκων και της μαστροπείας.