Μαθητικό συλλαλητήριο στις 6/11 – Κλειστά σχολεία με τη στήριξη των γονέων

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου οι μαθητές σε όλη τη χώρα προχωρούν σε μαθητικό συλλαλητήριο με κλειστά σχολεία, ενώ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί κεντρική κινητοποίηση στις 12:00 στα Προπύλαια.

Η διαμαρτυρία στρέφεται ενάντια στο «σχολείο των SOS και της παπαγαλίας», στα κενά εκπαιδευτικών, στις συγχωνεύσεις τμημάτων, στις ανεπαρκείς υποδομές, αλλά και στην προωθούμενη θεσμοθέτηση των «τριπλών Πανελληνίων» μέσω του Εθνικού Απολυτηρίου.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας δηλώνει: «Ως εδώ! Δε δεχόμαστε άλλο ένα σχολείο εξοντωτικό και άδικο. Θέλουμε καθηγητές, σύγχρονα κτήρια, ουσιαστική μόρφωση και όχι άγχος και φροντιστήρια από την Α’ Λυκείου».

Οι μαθητές καταγγέλλουν ότι τα κενά στα σχολεία έχουν ξεφύγει, με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες ώρες μαθημάτων.

Στην Αττική, το πρόβλημα επιδεινώνεται από τη μη επίλυση του ζητήματος των μετακινήσεων, που αφορά μαθητές της Ανατολικής Αττικής αλλά και όσους φοιτούν σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία.

Όπως τονίζουν: «Βρισκόμαστε στα μέσα του φθινοπώρου και πανελλαδικά υπάρχουν ακόμα κενά καθηγητών. Τάξεις με 30 μαθητές δεν μπορούν να κάνουν μάθημα, ενώ οι ελλείψεις στις υποδομές οδηγούν ακόμη και σε τραυματισμούς συμμαθητών μας.

Μας αξίζει ένα καλύτερο σχολείο, με καθηγητές από την πρώτη μέρα, σύγχρονα κτήρια, δημιουργικό μάθημα και δραστηριότητες, μόρφωση και προοπτική για όλους -όχι μόνο για όσους αντέχουν οικονομικά οι οικογένειές τους».

Αντίθεση στο Εθνικό Απολυτήριο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας με το Εθνικό Απολυτήριο. Οι μαθητές εκφράζουν ξεκάθαρα την αντίθεσή τους, υπογραμμίζοντας: «Τις τριπλές Πανελλήνιες να τις ξεχάσουν».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, το σχέδιο προβλέπει ότι για την απόκτηση απολυτηρίου αλλά και για την εισαγωγή στα δημόσια πανεπιστήμια, οι μαθητές θα εξετάζονται όχι μόνο στις Πανελλαδικές της Γ’ Λυκείου, αλλά και σε πανελλαδικού τύπου εξετάσεις στην Α’ και Β’ Λυκείου, σε όλα τα μαθήματα, με θέματα από Τράπεζα Θεμάτων. Ο βαθμός κάθε τετραμήνου θα συνυπολογίζεται μαζί με τις τρεις σειρές εξετάσεων.

Οι μαθητές αντιδρούν έντονα: «Κάθε τάξη θα είναι σαν τη Γ’ Λυκείου! Ήδη με τέσσερα μαθήματα στην τελευταία τάξη εξαντλούμαστε στο φροντιστήριο και στο άγχος. Πώς να δεχτούμε πανελλαδικές από την Α’ Λυκείου, ακόμη και στα Θρησκευτικά; Με τι χρήματα θα πληρώνουμε τόσα φροντιστήρια;»

Επισημαίνουν ότι με αυτόν τον τρόπο το σχολείο μετατρέπεται σε έναν ατελείωτο αγώνα βαθμών και εξετάσεων, χωρίς χώρο για δημιουργικότητα και ουσιαστική γνώση. Ως εναλλακτική, προτείνουν:

Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Δυνατότητα κατοχύρωσης βαθμολογίας σε μαθήματα όπου οι μαθητές έχουν αποδώσει καλά.

Επανεξέταση μόνο στα μαθήματα όπου δυσκολεύτηκαν.

Δημιουργία φοιτητικών εστιών και δωρεάν σίτιση.

Κατάργηση των διαγραφών φοιτητών που καθυστερούν τις σπουδές τους επειδή εργάζονται.