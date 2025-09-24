Μαθητής στην Αττική κάνει 4 ώρες από και προς το σχολείο του: Ξεκινάει από τις 6 το πρωί

Περισσότερες από τέσσερις ώρες χρειάζεται ένας μαθητής στην Αττική, για να πάει στο σχολείο του στο Κορωπί, καθώς επειδή δεν έχει βρεθεί ανάδοχος για το λεωφορείο, που θα τον μεταφέρει, αναγκάζεται να αλλάξει τρία μέσα μεταφοράς.

Ο Άγγελος, 14 ετών και μαθητής Γ' Γυμνασίου, χρειάζεται δύο ώρες για να πάει στο σχολείο του, ενώ άλλες δύο για να γυρίσει, με τον ίδιο να παραδέχεται πως «όταν πάει στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δεν έχει τη δύναμη να συγκεντρωθεί».

Ο μαθητής στην Αττική ξεκινάει, καθημερινά, από το σπίτι του στις 05:44 το πρωί και μετά από 10 λεπτά περπάτημα, φτάνει στην πρώτη στάση, όπου επιβιβάζεται στο λεωφορείο με δρομολόγιο «Αρτέμιδα - Αγία Παρασκευή».

Μετά από 45 στάσεις, αποβιβάζεται στον «Σταυρό», όπου παίρνει το δεύτερο λεωφορείο με προορισμό το Κορωπί, ενώ εάν σταθεί τυχερός προλαβαίνει και το τρίτο μέσο μεταφοράς, αλλιώς περπατάει για περίπου 15 με 20 λεπτά μέχρι το σχολείο του.