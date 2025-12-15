Μαθήτρια έβγαλε μαχαίρι στην Κυψέλη: Τραυματίστηκε μία 14χρονη μετά από καβγά

Αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρι σημειώθηκε ανάμεσα σε μαθήτριες σήμερα (15/12) το μεσημέρι στην Κυψέλη, με ένα από τα κορίτσια να τραυματίζεται στο χέρι.
Το σοβαρό περιστατικό συνέβη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο 15ο Γυμνάσιο της Κυψέλης, χωρίς να είναι σαφές αν επρόκειτο για «ραντεβού» ξεκαθαρίσματος ή μονομερή επίθεση, και αν έφεραν όλοι οι εμπλεκόμενοι αιχμηρό αντικείμενο.
Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η 14χρονη που τραυματίστηκε στο χέρι έφερε μόνο εκδορές, και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Παίδων με το ΕΚΑΒ, χωρίς να ανησυχεί η κατάστασή της.
