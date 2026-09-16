Μάτι: Στις 29 Σεπτεμβρίου η απόφαση για τα ελαφρυντικά των τριών καταδικασθέντων

Για τις 29 Σεπτεμβρίου διεκόπη η δίκη σχετικά με την προσφυγή που έχουν καταθέσει τρεις καταδικασθέντες για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, οι οποίοι ζητούν την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Πρόκειται για τον τότε αρχηγό και τον τότε υπαρχηγό της Πυροσβεστικής, καθώς και τον τότε γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Οι τρεις έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για την υπόθεση, με τις ποινές να φτάνουν έως και τα 340 χρόνια, ενώ η εκτιτέα ποινή έχει οριστεί στα πέντε έτη.

Οι συνήγοροί τους ανέπτυξαν την Τετάρτη (16/9) τα επιχειρήματά τους, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων τον σύννομο βίο των εντολέων τους και ζητώντας την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Εφόσον το Εφετείο κάνει δεκτό το αίτημά τους, είναι πιθανό να υπάρξει μείωση των ποινών τους, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει και τον χρόνο αποφυλάκισής τους.

Η διαδικασία προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Συλλόγου Θανόντων και Εγκαυματιών από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος εκφράζει την αντίθεσή του στη συζήτηση περί ελαφρυντικών, επισημαίνοντας ότι η ενοχή των τριών έχει κριθεί αμετάκλητα και υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις και οι παραλείψεις τους συνδέονται με τους θανάτους και τους σοβαρούς, μόνιμους τραυματισμούς που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά.

Η διαδικασία διακόπηκε προκειμένου η εισαγγελέας να μελετήσει τα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν από την υπεράσπιση. Η απόφαση αναμένεται στις 29 Σεπτεμβρίου.