Θάνατος Μαζωνάκη: Αστυνομία, εισαγγελείς και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική για έρευνα

Επιτόπια έρευνα στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη την ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης, κάνει αυτή την ώρα κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, συνοδεία της αστυνομίας και εισαγγελέων.

Όπως είχε ενημερώσει νωρίτερα ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, στήθηκε επιτροπή ώστε να κάνει έρευνα στον χώρο, για να αποδειχθεί τι είδους μηχανήματα υπήρχαν στο ιατρείο, το οποίο είχε άδεια παθολογικού.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες της κλινικής, οι οποίοι έχουν ήδη εξεταστεί από τις Αρχές και έχουν αφεθεί ελεύθεροι - τουλάχιστον προς το παρόν - άνοιξαν την πόρτα του ιατρείου και έβαλαν μέσα τους ερευνητές.

Αναμένεται να κάνουν φύλλο και φτερό τον χώρο για να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν δραστηριότητες, που δεν θα έπρεπε, σύμφωνα με την άδεια που είχαν λάβει.

«Δεν είχαν δηλωμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης»

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Πατούλης σημείωσε πως στην κλινική, κανονικά, θα έπρεπε να γίνονται «παθολογικές εξετάσεις και θεραπείες».

«Αν υπήρχαν μηχανήματα με τα οποία μπορεί να έκαναν άλλες πράξεις, που δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο, όπως η πλασμαφαίρεση» θα πρέπει να διερευνηθεί, επεσήμανε ο ίδιος.

Ερωτώμενος για το εάν ήταν δηλωμένο ένα τέτοιο μηχάνημα, ενημέρωσε πως «δεν έχει δηλωθεί» και συνέχισε: «Αν έκανε πλασμαφαίρεση με μηχάνημα, προφανώς δεν μπορεί να γίνεται σε τέτοιο ιατρείο».

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Σύμφωνα με τον ίδιο κρίσιμο είναι να δούμε και πότε μπήκε το μηχάνημα αυτό, καθώς στον έλεγχο που είχε γίνει το 2025, δεν υπήρχε.

«Το ιατρείο έχει άδεια από το 2013, αλλά υπήρξε και το 2025 επαναληπτικός έλεγχος, που δεν βρέθηκε τέτοιο μηχάνημα».

Καταλήγοντας τόνισε πως θα είναι η ιατροδικαστική εξέταση στον Γιώργο Μαζωνάκη αυτή που θα παρέχει τα πλέον κομβικά στοιχεία.

Γιώργος Μαζωνάκης: Αστυνομικοί έξω από το σπίτι του στη Βούλα - Πολίτες άφησαν λουλούδια

Την ίδια ώρα, αστυνομική δύναμη παραμένει έξω από την κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, όπου πολίτες έχουν αφήσει λίγα λουλούδια με μηνύματα αποχαιρετισμού.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, στο πλαίσιο της έρευνας, το σπίτι στη Βούλα είναι ένας από τους χώρους που, βάσει πρωτοκόλλου, αναμένεται να ελέγξει η ΕΛΑΣ, όταν λάβει άδεια από τον αρμόδιο εισαγγελέα.