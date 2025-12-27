Το «Μάτσου Πίτσου» της Ελλάδας: Το χωριό - φάντασμα πάνω στον βράχο

Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που μοιάζουν να έχουν ξεπηδήσει από σελίδες κάποιου μεσαιωνικού παραμυθιού ή φαντάζουν ως σκηνικό από επικές σειρές της τηλεόρασης. Ένα από αυτά βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Χίου. Καθώς διασχίζεις το άγριο τοπίο του νησιού, μετά από μια στροφή του δρόμου, ορθώνεται μπροστά σου ένας απόκρημνος, κωνικός βράχος που προκαλεί δέος. Στην κορυφή του, «γαντζωμένος» στο κενό, βρίσκεται ο Ανάβατος.

Το όνομά του δεν είναι τυχαίο. Σημαίνει το μέρος όπου «δεν μπορείς να ανέβεις». Και πράγματι, αυτή η μεσαιωνική καστροπολιτεία χτίστηκε με κύριο σκοπό την άμυνα και την απόλυτη προστασία των κατοίκων.Πριν από λίγους μήνες μάλιστα, τον Σεπτέμβριο του 2025, η κεντρική πλατεία του χωριού έγινε θεατρικό σκηνικό καθώς εκεί ανέβηκε η παράσταση Μήδεια με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Ο Ανάβατος δεν είναι απλώς ένα από τα πιο εντυπωσιακά χωριά της Χίου, αλλά ένας τόπος όπου η φύση και η ιστορία «συγκρούονται». Ο μεγάλος ζωγράφος της Χίου Νίκος Γιαλούρης, πέρα από τις εικόνες του, μας έδωσε και την ομορφότερη περιγραφή του: «Μέσα σε τούτη την αγκαλιά της πευκοθάλασσας, αρμενίζει γαλέρα ο Ανάβατος πάνω στο μαβί το βράχο του, λες και πασκίζει να ξεφύγει απ’ τον οδοιπόρο που διψά την παράξενή του γνωριμία. Κι όσο κατεβαίνεις και χώνεσαι στα δέντρα, τόσο κρύβεται και πάλι ξετρυπώνει και καμαρώνει, παίζει με τα σύννεφα...».

Ένα χωριό γαντζωμένο στον βράχο της Χίου

Ο Ανάβατος είναι το απόλυτο παράδειγμα «αρχιτεκτονικού καμουφλάζ» και εξηγούμε τι εννοούμε. Τα σπίτια του, χτισμένα με την ίδια γκρίζα πέτρα του βράχου, είναι σχεδόν αόρατα από τη θάλασσα, προστατεύοντας τους κατοίκους από τους πειρατές που λυμαίνονταν κάποτε το Αιγαίο.

Τα διώροφα πέτρινα οικοδομήματα είναι σφιχτά χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο, δημιουργώντας ένα εξωτερικό τείχος που περιβάλλει τον οικισμό. Τα παράθυρα είναι μικρά, σαν πολεμίστρες, και τα δρομάκια στενά και ανηφορικά. Στην κορυφή του οικισμού δεσπόζει η εκκλησία του Ταξιάρχη, το μοναδικό κτίριο που μοιάζει να στέκει ακόμη αγέρωχο, προσφέροντας μια θέα που ζαλίζει.

Η «μαύρη» σελίδα του 1822

Ο Ανάβατος κουβαλά στους ώμους του μια βαριά, τραγική ιστορία. Κατά τη διάρκεια της Σφαγής της Χίου το 1822, το χωριό υπήρξε το τελευταίο καταφύγιο των καταδιωκόμενων.

Όταν οι Οθωμανοί κατάφεραν τελικά να εισβάλουν στο «απόρθητο» κάστρο, γράφτηκε μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της τοπικής ιστορίας. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση και μαρτυρίες της εποχής, δεκάδες γυναίκες και παιδιά, για να μην πέσουν στα χέρια των εισβολέων, επέλεξαν να πέσουν από τον γκρεμό, προτιμώντας τον θάνατο από την αιχμαλωσία. Οι ντόπιοι λένε πως, όταν ο άνεμος φυσάει δυνατά μέσα από τις χαράδρες του βράχου, ακούγονται ακόμα οι απόηχοι εκείνης της νύχτας.

Η «τελευταία κάτοικος» του βράχου

Η ερήμωση του χωριού ολοκληρώθηκε μετά τον σεισμό του 1881, όμως ο Ανάβατος δεν έσβησε ποτέ. Σήμερα, περπατώντας στα σιωπηλά ερείπια, θα συναντήσεις μια γυναίκα που μοιάζει να έχει γίνει ένα με την πέτρα. Η κυρία Σμαράγδα, με καταγωγή από τον Πειραιά, πήρε τη μεγάλη απόφαση πριν από 34 χρόνια να εγκατασταθεί μόνιμα εδώ.

Παρά την απομόνωση, η ίδια δηλώνει πως «δεν νιώθει ποτέ μόνη της». Είναι ο άνθρωπος που υποδέχεται τους επισκέπτες, φροντίζει τον τόπο και κρατά το χωριό «ανοιχτό» ακόμα και τους δύσκολους μήνες του χειμώνα. Η παρουσία της ανάμεσα στις ανθισμένες γλάστρες και τα γκρεμισμένα ντουβάρια είναι το απόλυτο σύμβολο του Ανάβατου – ένας «φύλακας-άγγελος» που αρνείται να αφήσει την ιστορία να σβήσει.

Γιατί αξίζει να επισκεφθείτε τον Ανάβατο

Ο Ανάβατος δεν είναι απλώς ένας τουριστικός προορισμός. Είναι μια εμπειρία που σε φέρνει αντιμέτωπο με το δέος της φύσης και την ένταση της ιστορίας. Αν βρεθείτε εκεί την ώρα του ηλιοβασιλέματος, όταν το φως «βάφει» τις πέτρες με ένα χάλκινο χρώμα, θα καταλάβετε γιατί πολλοί τον αποκαλούν «Μυστρά του Αιγαίου» ή ακόμη και «Μάτσου Πίτσου» της Ελλάδας. Είναι ένα μέρος που σε αναγκάζει να χαμηλώσεις τη φωνή και να αφουγκραστείς την ιστορία της Ελλάδας στην πιο άγρια και αυθεντική της μορφή.