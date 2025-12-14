Δρακόσπιτα στην Εύβοια: Τα κυκλώπεια κτίσματα που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πώς χτίστηκαν

Όποιος έχει επισκεφθεί και ταξιδέψει την Εύβοια μπορεί να επιβεβαιώσει την αντίθεση που έχουν το βόρειο με το νότιο τμήμα του νησιού. Ενώ η Βόρεια Εύβοια χαρακτηριζόταν, τουλάχιστον μέχρι τις καταστροφικές φωτιές, από την πλούσια βλάστηση που την έκαναν καταπράσινη, το νότιο κομμάτι είναι ακριβώς το αντίθετο. Ένα βραχώδες, τραχύ, άγριο μέρος.

Σήμα κατατεθέν αυτού το σκηνικού, που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή, είναι τα Δρακόσπιτα! 23 πέτρινα «φαντάσματα» προκαλούν δέος στους ορειβάτες και πονοκέφαλο στους αρχαιολόγους. Χτισμένα στις απόκρημνες πλαγιές της Όχης κρύβουν τον δικό τους θρύλο.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στα Δρακόσπιτα δεν είναι η τοποθεσία τους, αλλά ο τρόπος κατασκευής τους. Οι πλάκες, κυρίως από σχιστόλιθο και ασβεστόλιθο, έχουν τεράστιο βάρος και διαστάσεις. Το μυστήριο είναι πως έχουν τοποθετηθεί η μία πάνω στην άλλη χωρίς κανένα συνδετικό υλικό (λάσπη, τσιμέντο ή σίδερα).

Η σταθερότητά τους βασίζεται αποκλειστικά στο βάρος τους και στην αριστοτεχνική τους τοποθέτηση. Η στέγη τους είναι κατασκευασμένη με το λεγόμενο «εκφορικό σύστημα»: κάθε πλάκα εξέχει λίγο περισσότερο από την από κάτω, δημιουργώντας μια πέτρινη πυραμίδα που κλείνει στην κορυφή. Πρόκειται για μια τεχνική που συναντάμε στους τάφους των Μυκηνών, κάτι που έκανε πολλούς να αναρωτηθούν αν τα Δρακόσπιτα είναι πολύ αρχαιότερα από όσο πιστεύουμε.

Σπουδαιότερο όλων είναι το δρακόσπιτο που στέκεται στην κορυφή της Όχης, πάνω από την Κάρυστο. Σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο ένας Δράκος κατοικούσε στο συγκεκριμένο Δρακόσπιτο και αποτελούσε φόβητρο για την περιοχή! Βέβαια,ο «Δράκος» δεν ήταν το φτερωτό τέρας των παραμυθιών, αλλά γίγαντες με υπερφυσική δύναμη που ζούσαν στα βουνά.

Τι εξυπηρετούσαν τα Δρακόσπιτα;

Έχει διατυπωθεί πλήθος θεωριών για τη χρήση, το σκοπό, την κατασκευή και τη χρονολόγηση των Δρακόσπιτων. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι ειδικά το Δρακόσπιτο της Όχης έχει θεωρηθεί αρχαίο ιερό αφιερωμένο στη λατρεία του Δία και της Ήρας, φρυκτωρία, φυλάκιο, καταφύγιο λατόμων και κατοικία ρωμαϊκού στρατιωτικού αποσπάσματος που φρουρούσε τα λατομεία και έχει χρονολογηθεί από τον 6ο έως τον 2ο - 1ο αιώνα π.Χ. Ακόμη, το Δρακόσπιτο της Όχης, όπως και το συγκρότημα Πάλλη - Λάκκα στα Στύρα έχουν θεωρηθεί αποθήκες και ιερά που κατασκευάστηκαν από Κάρες σκλάβους που εργάζονταν στα λατομεία του καρύστιου λίθου κατά την ύστερη ελληνιστική και πρώιμη ρωμαϊκή περίοδο.

Κατά την ανασκαφή του καθηγητή Ν. Μουτσόπουλου στο Δρακόσπιτο της Όχης, μεταξύ άλλων, βρέθηκε πλήθος μελαμβαφών μονωτών κυπέλλων, σε επίπεδο κάτω από το δάπεδο του κτιρίου. Τα κύπελλα εντοπίσθηκαν συσσωρευμένα και αναποδογυρισμένα. Ορισμένα ευρήματα από την ανασκαφή του Ν. Μουτσόπουλου στο χώρο του επιβλητικού Δρακόσπιτου της Όχης είναι αρχαϊκά, ενώ άλλα είναι ρωμαϊκά, πράγμα που δείχνει τη μεγάλη διάρκεια χρήσης της θέσης αυτής.

Πού ακριβώς βρίσκονται

Καλύτερα σωζόμενα είναι το Δρακόσπιτο στην κορυφή του όρους Όχη στα βόρεια της Καρύστου και το συγκρότημα Πάλλη - Λάκκα στα Στύρα . Άλλα Δρακόσπιτα έχουν εντοπισθεί στις ορεινές περιοχές γύρω από τα Στύρα, όπως στις θέσεις Λιμικό, Ίλκιζες, Κούρθεα, Αμινού, αλλά και χαμηλότερα στο Νημποριό και στη θέση Βίγκλια στη Λεύκα Νέων Στύρων και αλλού.

Το κτίριο στο Νημποριό αποτελεί έναν τυπικό πύργο ελληνιστικών χρόνων και συσχετίζεται με τα παρακείμενα αρχαία λατομεία. Δύο Δρακόσπιτα έχουν εντοπισθεί στην κεντρική Εύβοια, στο όρος Δίρφη και κοντά στο Βατώντα.

Επίσκεψη στα Δρακόσπιτα

Αν κάποιος θέλει να τα προσεγγίσει θα πρέπει να γνωρίζει πως ο χώρος δεν είναι οργανωμένος. Η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτείται προσοχή όπως βέβαια και καλά υποδήματα τόσο για την πρόσβαση όσο και για την περιήγηση στον χώρο.