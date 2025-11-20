Ματσούκα: Η πρώτη αντίδρασή της μετά το περιστατικό - «Από εσάς το μαθαίνω»

Η Δήμητρα Ματσούκα, στις πρώτες της δηλώσεις μετά τη σύλληψή της, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι διέπραξε οποιαδήποτε παράβαση, παρότι εντοπίστηκε να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» επικοινώνησε μαζί της τηλεφωνικά στις 9:30 το πρωί. Η ηθοποιός υποστήριξε ότι δεν είχε συμβεί τίποτα: «Από εσάς το μαθαίνω. Μιλάμε τώρα στο τηλέφωνο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν οδηγώ ούτε χωρίς άδεια, ούτε χωρίς πινακίδες, ούτε έχω καταναλώσει αλκοόλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Τροχαία, η Ματσούκα συνελήφθη τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στη Βουλιαγμένη, όταν ειδικό κλιμάκιο σταμάτησε το αυτοκίνητό της, καθώς κινούταν με 97 χλμ/ώρα στην οδό Αθηνάς, όπου το όριο είναι 50.

Στον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα —το οποίο της είχε αφαιρεθεί από τις αρχές Οκτωβρίου για προηγούμενη παράβαση— ενώ το όχημά της δεν έφερε πινακίδες λόγω άλλης τροχονομικής παράβασης στο κέντρο της Αθήνας.

Τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς η αλκοολόμετρηση έδειξε 0,38 mg/L, ένδειξη κατανάλωσης αλκοόλ.

Το πρωί της Παρασκευής, λίγο πριν τις 12, η ηθοποιός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα συνοδευόμενη από αστυνομικούς. Μετά την κατάθεσή της αφέθηκε ελεύθερη, ενώ η δίκη της προσδιορίστηκε για τις 2 Δεκεμβρίου.

