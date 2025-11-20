Λιάγκας για σύλληψη Δήμητρας Ματσούκα: «Τρελαίνεσαι, ρε παιδί μου, πραγματικά έχω μουδιάσει»

Ο Γιώργος Λιάγκας ήρθε σε αμηχανία λίγο νωρίτερα στο «Πρωινό» όταν στην εκπομπή παρουσιάστηκε το θέμα της σύλληψης της Δήμητρας Ματσούκα χθες (19/11) βράδυ λόγω παραβίασης του Κ.Ο.Κ..

Αρχικά το θέμα παρουσιάστηκε χωρίς να ειπωθεί το όνομα της ηθοποιού αν και ο Γιώργος Λιάγκας εξ αρχής δεν έκρυψε πως πρόκειται για πασίγνωστη ηθοποιό και δική του φίλη.

«Ξέρεις τι γίνεται; Δεν ξέρω τι θα επιλέξει η ίδια ή η οικογένειά της και αν θα βγει να πει κάτι. Ξέρεις τι γίνεται; Τρελαίνεσαι, ρε παιδί μου, γιατί την ξέρω πάρα πολύ καλά, είναι φίλη μου.

Δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις καμιά φορά. Πραγματικά έχω μουδιάσει», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Λιάγκας, δίνοντας πάσα για διαφημιστικό διάλειμμα.

«Πάμε σε διαφημίσεις λίγο για να συνέλθω», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής του Πρωινού.

Μετά την επιστροφή από τις διαφημίσεις, ο Γιώργος Λιάγκας είπε στον αέρα το όνομα της Δήμητρας Ματσούκα και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων:

«Να τα πάμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι και να μην πυροβολούμε ανθρώπους, μην πούμε στο πυρ το εξώτερο.

Είναι πολύ ωραία οι επώνυμοι και οι δημοφιλείς να αποκαθηλώνονται, αλλά να δούμε ποιο είναι το πραγματικό λάθος γιατί εδώ υπάρχει ένα μεγάλο σφάλμα που δεν είναι η ταχύτητα ή το ποτό, αλλά η οδήγηση χωρίς δίπλωμα».