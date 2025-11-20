Δήμητρα Ματσούκα: Έτρεχε με 100 χλμ σε δρόμο των 50, χωρίς δίπλωμα - Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη

Στις 2 Δεκεμβρίου αποφασίστηκε να δικαστεί, έπειτα από αναβολή στη δικάσιμο, η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, έπειτα από τη σύλληψή της για ακραία επικίνδυνη οδήγηση.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας της άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Η ηθοποιός συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου, στην περιοχή της Βουλιαγμένης, να οδηγεί το όχημα της υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως μεταφέρει και ο ΣΚΑΙ.

Δήμητρα Ματσούκα: Έτρεχε διπλάσια από το όριο ταχύτητας

Ειδικότερα, περίπου στις 23:30 στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Δάφνης άνδρες της Τροχαίας έκαναν σήμα στην ηθοποιό να σταματήσει για έλεγχο καθώς κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κινούνταν με ταχύτητα 97 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα.

Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το όχημα της δεν έφερε πινακίδες, καθώς τις είχαν αφαιρεθεί λόγω παράνομης στάθμευσης, ενώ της είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα.

Επιπρόσθετα οι αστυνομικοί υπέβαλαν την ηθοποιό σε έλεγχο αλκοτέστ το οποίο έδειξε 0,42 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,38 mg/l στη δεύτερη. Υπενθυμίζεται ότι το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Και ο Τσιτσιπάς «Need for Speed»: Πήγαινε με 210 χλμ

O Στέφανος Τσιτσιπάς έπεσε στη «φάκα» των καμερών και δέχθηκε ψηφιακή κλήση για υπερβολική ταχύτητα.

Συγκεκριμένα όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι από τους πρώτους που του έφτασε η ψηφιακή κλήση μέσω του gov.gr.

Έτρεχε στην Αττική Οδό με 210/χλμ την ώρα, με το super car που διαθέτει και έτσι τον «τσάκωσαν» οι κάμερες που έχουν συνδεθεί στο σύστημα ψηφιακής αποστολής των κλήσεων.

Το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ και επίσης θα του αφαιρεθεί για ένα χρόνο το δίπλωμα οδήγησης.