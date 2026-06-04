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«Μαύρη τρύπα» οι φυλακές Πάτρας: 7 νεκροί κρατούμενοι σε λίγες εβδομάδες

7 νεκροί σε λίγες εβδομάδες στις φυλακές Πάτρας. Έβδομος θάνατος σήμερα, με τις δικογραφίες της Ασφάλειας να μένουν στο ράφι.

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fylakes korydallou
Φωτογραφία αρχείου | Eurokinissi
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Νέος συναγερμός σήμανε σήμερα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, καθώς ακόμη ένας κρατούμενος άφησε την τελευταία του πνοή κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με το temponews24, πρόκειται για το έβδομο θάνατο μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, με το σωφρονιστικό κατάστημα να μετατρέπεται σε «πυριτιδαποθήκη».

Το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας έχει αναλάβει την υπόθεση βάσει πρωτοκόλλου. Έχουν ήδη σχηματιστεί επτά δικογραφίες για τους θανάτους. Μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία απολύτως πρόοδος στις έρευνες

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