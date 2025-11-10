Μαυρίκιος Μαυρικίου: Από «θαύμα» γλίτωσε μετά από σοβαρό τροχαίο - Καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα του

Σοκάρουν οι εικόνες από το απίστευτο τροχαίο του Μαυρίκιου Μαυρικίου, το αυτοκίνητο του οποίου καταστράφηκε ολοσχερώς χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί ο ίδιος, πράγμα που επιβεβαίωσε εμφανιζόμενος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα».

Ο καλλιτέχνης ενημέρωσε μέσω της εκπομπής ότι όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής (9/11), όταν εκείνος γυρίζοντας από την Πάφο προς το σπίτι του, είδε ένα ζώο να διασχίζει το δρόμο και προκειμένου να το αποφύγει έκανε απότομη κίνηση που οδήγησε στο να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να βρεθεί στο αντίθετο ρεύμα όπου προσέκρουσε μάλλον σε διαχωριστική μπάρα.

«Ήμουν πολύ τυχερός που δεν ερχόταν άλλος από το αντίθετο ρεύμα. Δεν θυμάμαι τίποτα από τη σύγκρουση, έσβησαν όλα», δήλωσε στην Κατερίνα Καινούργιου.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, είναι καλά στην υγεία του, έχοντας μόνο πόνους στο σώμα από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

«Έχω αφόρητους πόνου στο σώμα γιατί τραντάχτηκα αλλά δεν έσπασα τίποτα. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθω», ανέφερε χαρακτηριστικά.