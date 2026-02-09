Νίκος Πλακιάς: «Υπάρχουν γνήσια βίντεο - Η αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο»

Άλλη γραμμή φαίνεται να ακολουθεί ο Νίκος Πλακιάς συγκριτικά με τους υπόλοιπους συγγενείς από την τραγωδία των Τεμπών, καθώς ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν «χαμένα βίντεο» από την αμαξοστοιχία.

Την ίδια στιγμή, η πλειοψηφία των συγγενών υποστηρίζει ότι υπάρχουν βίντεο της INTERSTAR, της εταιρείας βίντεο επιτήρησης του ΟΣΕ, τα οποία δεν έχουν σκοπίμως αποκαλυφθεί.

Σε ανάρητσή του στο Facebook, ο Νίκος Πλακιάς δήλωσε: «Παρακολουθώ την δίκη στη Λάρισα για τα "χαμένα βίντεο" και ακούω να λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχουν βίντεο στη δικογραφία και κάποιοι άλλοι ότι αυτά που υπάρχουν είναι πλαστά.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τέσσερα βίντεο στη δικογραφία από τέσσερις διαφορετικές κάμερες, τρεις του ΟΣΕ και μία ενός καταστήματος στη Λεπτοκαρυά.

Αυτά τα βίντεο είναι πιστοποιημένα και ταυτοποιημένα από τη Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Άρα είναι γνήσια 100% και δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε κανένα παράνομο φορτίο στο σημείο όπου τρία χρόνια τώρα υποστήριζαν ότι υπήρχε αυτό διάφοροι πραγματογνώμονες και ειδικοί .

Εντύπωση μου κάνει ότι ένα χρόνο μετά την δημοσιοποίηση των βίντεο δεν βρέθηκε κανένας δικηγόρος συγγενή που αμφισβητεί τη γνησιότητά τους να καταθέσει μήνυση ή αγωγή κατά της Ελληνικής Αστυνομίας του Εγκληματολογικού , αλλά και του Καπερνάρου που προσκόμισε τα βίντεο.

Επίσης εντύπωση μου κάνει που ένα χρόνο μετά δεν βρέθηκε ένας να στείλει αυτά τα βίντεο σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού όπως έλεγαν τότε.

Γιατί άραγε;», δήλωσε ο πατέρας θυμάτων των Τεμπών