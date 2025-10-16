Μαζική κλοπή ζώων στην Ημαθία – Φόβοι για εξάπλωση ευλογιάς

Σοβαρό περιστατικό ζωοκλοπής καταγγέλθηκε στην Ημαθία, με θύμα κτηνοτρόφο από το Κλειδί. Ο ίδιος διαπίστωσε ότι από τη μονάδα του είχαν εξαφανιστεί περίπου 500 ζώα από τα συνολικά 700 που διατηρούσε, ενώ αντίστοιχη κλοπή σημειώθηκε και σε γειτονική μονάδα, όπου εκλάπησαν άλλα 180 ζώα.

Ο κτηνοτρόφος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, καταθέτοντας μήνυση κατά αγνώστων. Όπως ανέφερε, εντόπισε ίχνη από ρόδες οχημάτων λίγο έξω από τη μονάδα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι τα ζώα μεταφέρθηκαν οργανωμένα.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, καθώς λίγες ημέρες μετά την κλοπή, τα δείγματα από τα περίπου 200 ζώα που είχαν απομείνει στη μονάδα βρέθηκαν θετικά στην ευλογιά.

Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό και τα ζώα που εκλάπησαν να νοσούν, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για την περαιτέρω διασπορά της ασθένειας.

Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση τόσο σε ποινικό επίπεδο, για τον εντοπισμό των δραστών, όσο και σε υγειονομικό, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου.

Πηγή: ertnews.gr