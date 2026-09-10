Μαζωνάκης: «Δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε υποστεί ανακοπή» – Τι αποκαλύπτει διασώστης του ΕΚΑΒ

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τις κρίσιμες στιγμές κατά τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίσθηκε από το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Ο διασώστης του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραγουδιστή, παραχώρησε συνέντευξη στο Star, περιγράφοντας όλα όσα έζησε από όταν έφτασε στο σημείο, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή.

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«Στα πρωτα ένα ή δύο λεπτα, στο πλαίσιο του ιστορικού που λαμβάναμε, από τους γιατρούς που ήταν στην κλινική, τότε καταλάβαμε ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, δεν το ξέραμε μέχρι τότε», είπε αρχικά ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος.

«Οι γιατροί ήταν ήρεμοι και επαγγελματίες, δε μας είπαν κάτι παραπάνω, μας είπαν ότι πήγε να κάνει μία θεραπεία, ότι πριν ξεκινήσει έπαθε καρδιακή ανακοπή και ότι ξεκινήσανε κι αυτοί να κάνουνε προσπάθειες αναζωογόνησης» ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέχεια.

Σε ερώτηση αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τις αισθήσεις του ο διασώστης ήταν κατηγορηματικός ότι δεν είχε τις αισθήσεις του και ότι είχε ήδη υποστεί την καρδιακή ανακοπή.

«Προφανώς ήταν ωχρός,δεν είχε οξυγονωθεί ο άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Ξεκίνησαν τα παιδιά να κάνουν συμπιέσεις και εμφυσήσεις με τον εξοπλισμό το δικό μας, χορηγήσαμε και οξυγόνο είδαμε ότι είναι πιο σκόπιμο να φύγουμε γρήγορα από το σημείο δεν είχαμε να προσφέρουμε κάτι περισσότερο εκεί».