Μαζωνάκης: Ελεύθερο το ζευγάρι των ιδιοκτητών της κλινικής Stem Cell

Ελεύθεροι αφέθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα το ζευγάρι των γιατρών που φέρονται ως οι ιδιοκτήτες της κλινικής Stem Cell στο Κολωνάκι όπου το μεσημέρι της Τετάρτης άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να υποστηρίζει πως ότι δεν ήταν ο ίδιος που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά η σύζυγός του και ότι γενικά εκείνη διαχειριζόταν πλήρως το ιατρείο, έκανε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς, ενώ ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή.

Ο γιατρός σημείωσε πως αυτή ήταν που είχε αναλάβει την παρακολούθηση του τραγουδιστή και του παρείχε τις σχετικές θεραπείες.

Ο παθολόγος γιατρός και η γυναικολόγος σύζυγός του παρουσιάστηκαν στο ΑΤ Κυψέλης όπου κατέθεσαν στους αστυνομικούς για την υπόθεση στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας της ΕΛ.ΑΣ. για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.

Οι δύο αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι και το πρωί αφού συλλεχθούν όλα τα στοιχεία θα επικοινωνήσουν εκ νέου με τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία ζήτησε να έχει περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή και για το πώς πρέπει να γίνεται η διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με τον Νίκο Αγαπηνό, δικηγόρο του ιατρού, έδωσαν καταθέσεις και βρίσκεται σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση, σε αναμονή των ιατροδικαστικών ευρημάτων.

Ο κ. Αγαπηνός δήλωσε ότι το σημαντικό είναι η ιατροδικαστική έκθεση, επισημαίνοντας το τεκμήριο αθωότητας των πελατών του. «Το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στην όποια ιατρική πράξη που έλαβε χώρα» είπε και πρόσθεσε:

«Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του είναι προσωπικοί μου φίλοι. Ο τραγουδιστής ήταν ασθενής της συζύγου του. Καταθέτουν και θα πρέπει να γίνει ιατροδικαστική. Νομίζω ότι είναι συγκυριακό γεγονός που μένει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο από το δικηγορικό μου γραφείο. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο με δηλωμένα τα μηχανήματα».