Μαζωνάκης: «Καμία σύνδεση της ιατρικής πράξης με τον θάνατο» λέει ο δικηγόρος του γιατρού

Ελεύθεροι αφέθηκαν γύρω στις 23:40 από το ΑΤ Κυψέλης, οι δύο γιατροί (ζεύγος) που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι όπου φέρεται ότι άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με τον Νίκο Αγαπηνό, δικηγόρο του γιατρού, έδωσαν καταθέσεις και βρίσκεται σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση, σε αναμονή των ιατροδικαστικών ευρημάτων.

«Περιμένουμε τα ιατροδικαστικά ευρήματα»

​Στις δηλώσεις του, έξω από το ΑΤ Κυψέλης, ο συνήγορος του ιατρού, Νίκος Αγαπηνός, υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί κάθε προκαταβολική ενοχοποίηση πριν από τα επίσημα πορίσματα:



​«Είναι ελεύθεροι ήδη να φύγουν οι γιατροί. Περιμένουν να τελειώσουν απλώς οι μαρτυρικές καταθέσεις και των δύο υπαλλήλων. Θα γίνει και μια αυτοψία στον χώρο. Αυτό όμως που είναι το σημαντικό, όπως σας έχω πει, είναι η ιατροδικαστική εξέταση, τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Όποιος βιάζεται δεν πρέπει να βιάζεται, πρέπει να περιμένει και ειδικά εν όψει του τεκμηρίου αθωότητας, το οποίο πρέπει να το λέμε και να το τηρούμε στην πράξη. Όπως κανείς δεν μπορεί να αθωώνει προκαταβολικά, δεν μπορεί και να ενοχοποιεί ανθρώπους προκαταβολικά και ειδικά ανθρώπους με μια επιστημονική καριέρα. Γνωρίζοντας λοιπόν και προσωπικά τους συγκεκριμένους ανθρώπους, περιμένουμε τα ιατροδικαστικά ευρήματα και εδώ είμαστε για τη συνέχεια».

​«Καμία σύνδεση της ιατρικής πράξης με το συμβάν»

​Αναφερόμενος στην εν εξελίξει προκαταρκτική εξέταση, ο κ. Αγαπηνός τόνισε πως δεν υφίσταται ποινική ευθύνη, ενώ έδωσε στοιχεία για το καθεστώς λειτουργίας του ιατρείου:



​«Είναι μια προκαταρκτική εξέταση που γίνεται. Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση η δική μας είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη, ούτε τίποτα προς έρευνα. Γιατρός είναι μόνο η κυρία, παθολόγος, που θεράπευε τον κύριο που ήταν ασθενής. Η αστική ευθύνη για να στοιχειοθετηθεί προϋποθέτει ιατρική αμέλεια, δηλαδή να έκανες μια ιατρική πράξη λάθος. Τα μηχανήματα, επειδή βιάστηκαν κρατικοί λειτουργοί να αναφέρουν, έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα κρυπτό, δεν υπάρχει τίποτα παράνομο. Όλα έχουν γίνει νόμιμα και μέλλει να αποδειχθούν».



​Ξεκαθάρισε επίσης ότι «δεν πρόκειται για εταιρεία, αλλά για δύο συστεγαζόμενους γιατρούς, οι οποίοι πέραν της ιδιότητάς τους ως σύζυγοι, έχουν ατομική δραστηριότητα ο καθένας».

​«Σοκαρισμένοι οι γιατροί – Να μη γίνουμε Κολοσσαίο της Ρώμης»

​Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο συνήγορος περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση των εντολέων του, απευθύνοντας έκκληση για νηφαλιότητα:



«Οι γιατροί από την πρώτη στιγμή είναι σοκαρισμένοι, γιατί δεν είναι ευχάριστο να πεθαίνει κάποιος στον χώρο σου. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, αφήστε να προχωρήσουμε. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον του κόσμου και το σέβομαι, αλλά να μη γίνουμε το Κολοσσαίο της Ρώμης. Να περιμένουμε και αφού δούμε τα ιατροδικαστικά ευρήματα, να κρίνουμε όλοι. Αν υπάρξουν ευθύνες εννοείται να αποδοθούν, αλλά αν δεν υπάρξουν;».