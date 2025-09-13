Μαζωνάκης: Ο δικηγόρος του περιέγραψε όσα του είπε πριν τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο

Μία ημέρα μετά την προσφυγή του στα δικαστήρια για την κατάθεση μηνύσεων, ο Γιώργος Μερκουλίδης, δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, προχώρησε σε αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στον εγκλεισμό του τραγουδιστή σε ψυχιατρική δομή.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (13/09), ο κ. Μερκουλίδης μίλησε δημόσια για την υπόθεση, τονίζοντας ότι η αδελφή του γνωστού τραγουδιστή υπέβαλε αίτημα για ακούσια νοσηλεία, ισχυριζόμενη πως ο ίδιος πάσχει από ψυχικό νόσημα.

«Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο εισαγγελέας ήταν υποχρεωμένος να διατάξει ψυχιατρική εξέταση. Δυστυχώς, ο θεσμός της ακούσιας νοσηλείας στην Ελλάδα παρουσιάζει προβλήματα, αφού ένας συγγενής πρώτου ή δεύτερου βαθμού μπορεί να αιτηθεί εύκολα τον εγκλεισμό κάποιου, ακόμα κι αν δεν έχει ψυχιατρικό πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μαζωνάκης: Η μέρα του εγκλεισμού

Στη συνέχεια, περιέγραψε την ημέρα που έγινε η παρέμβαση των Αρχών: «Στις 14 Αυγούστου, με κάλεσε στις 8:55 το πρωί και μου είπε: “Γιώργο, είναι ένα περιπολικό έξω από το σπίτι μου. Μου χτύπησαν το κουδούνι και από το θυροτηλέφωνο οι αστυνομικοί μού είπαν ότι υπάρχει εισαγγελική εντολή να με μεταφέρουν σε δημόσια ψυχιατρική δομή, κατόπιν αιτήματος των αδελφών μου”».

Ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι τέτοιες καταστάσεις δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του συστήματος και την ευκολία με την οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας.