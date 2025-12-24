«Με άφησαν άφραγκο»: Οργή Ανεστίδη για τη δέσμευση λογαριασμών

Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης μίλησε στο OPEN από το μπλόκο των Μαλγάρων, περιγράφοντας τις τελευταίες εξελίξεις που τον φέρνουν αντιμέτωπο με τη Δικαιοσύνη.

Όπως υπενθύμισε, έχει περάσει από εξονυχιστικούς ελέγχους επτά φορές στο παρελθόν, χωρίς ποτέ να προκύψει οτιδήποτε μεμπτό εις βάρος του - γεγονός που, όπως λέει, τον οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δέχεται «ενορχηστρωμένη επίθεση».

Στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN, ο Ανεστίδης περιέγραψε το χάος που αντιμετωπίζει με τα στοιχεία των χωραφιών του:

«Από το πρωί τρέχω δεξιά και αριστερά από τις πληροφορίες που μαζεύω και έχω από τους δημοσιογράφους, ότι κάποια χωράφια έχουν αναντιστοιχία με το κτηματολόγιο, το ένα το άλλο, τα βρήκα όλα.

Και τις μεταβιβάσεις που έχω κάνει στα παιδιά μου και τα πάντα, όλα είναι περασμένα στο κτηματολόγιο, έχουν το ΑΤΑΚ, έχουν το ΚΑΕΚ, είναι όπως ακριβώς τα ΟΣΔΕ, με φωτογραφία μέσα.

Υπάρχει μια διαφοροποίηση σε κάποια, 100 τετραγωνικά - 50 τετραγωνικά το συμβόλαιο, με αυτό που περνάει το κτηματολόγιο. Δηλαδή υπάρχει μια αναντιστοιχία, πολύ μηδανιμή».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι τέτοιες μικρές αποκλίσεις είναι συνηθισμένες:

«Όταν γίνεται το συμβόλαιο, μπορεί να το βγάλει 10, 20, 100 τετραγωνικά μικρότερο ή μεγαλύτερο. Δεν είναι καμιά αναντιστοιχία σοβαρή, συμβαίνει σε όλα… Για 10-20 τετραγωνικά μιλάμε, αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι οι δημοσιογράφοι… λένε ότι υπάρχει αναντιστοιχία σε 6 κομμάτια, σε 5 κομμάτια, και εμένα δε μου είχε έρθει τίποτα στο χαρτί».

Το σοκ όμως ήρθε όταν διαπίστωσε ότι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί είχαν δεσμευτεί:

«Δεν έχω τίποτα στα χέρια μου, ξέρω μονάχα ότι έχω μηδενικούς λογαριασμούς… μου πήραν για το ακατάσχετο που είναι το 1.200 ευρώ και δεν έχω φράγκο, είμαι μηδέν. Τα πήραν και αυτά και τα εγκλώβισαν. Ντροπή τους».

Ο Ανεστίδης υποστηρίζει ότι στην περιοχή του ελέγχονται τουλάχιστον 150 ακόμη άτομα για τον ίδιο λόγο, όμως μόνο οι δικοί του λογαριασμοί δεσμεύτηκαν — κάτι που, όπως λέει, ενισχύει την πεποίθησή του ότι στοχοποιείται.