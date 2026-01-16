Ανοικτοί παραμένουν όλοι οι δρόμοι στη Δυτική Ελλάδα, ωστόσο τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα εξακολουθούν να βρίσκονται στα σημεία των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η παρουσία των αγροτών και των κτηνοτρόφων παραμένει σταθερή, στο πλαίσιο της πρόσφατης απόφασης της πανελλαδικής συντονιστικής επιτροπής των μπλόκων.

Στην Αιτωλοακαρνανία, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου–Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου, όπου τα τρακτέρ είναι σταθμευμένα στην άκρη του δρόμου χωρίς να εμποδίζουν την κίνηση.

Αντίστοιχη εικόνα και στην Αχαΐα, όπου η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας έχει ανοίξει στο ύψος του κόμβου Εγλυκάδας. Οι αγρότες που είχαν στήσει μπλόκο μετακίνησαν τα οχήματά τους στο πλάι, αν και ο κλάδος εξόδου προς Πύργο παραμένει κλειστός.

Η εικόνα σε Αχαΐα, Ηλεία, Νίκαια Λάρισας

Στην Ηλεία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου διεξάγεται ομαλά, ειδικά στο ύψος του κόμβου Χανάκια, όπου επίσης υπάρχουν συγκεντρωμένα αγροτικά οχήματα.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι κινητοποιήσεις στη Νίκαια Λάρισας, με τα τρακτέρ να παραμένουν παρατεταγμένα στα σημεία των συγκεντρώσεων, ενώ οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί.

Στη χθεσινή γενική συνέλευση έγινε αποτίμηση της κατάστασης και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα, ενόψει της κρίσιμης συνάντησης της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό, από την οποία οι αγρότες αναμένουν δεσμεύσεις και ουσιαστικές απαντήσεις.

Σήμερα (16/01), μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής αναμένεται να μεταβούν στον Εισαγγελέα, ζητώντας να ανοίξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας ώστε να εντοπιστούν οι υπαίτιοι των φθορών σε δύο τρακτέρ.

Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί νέα γενική συνέλευση, όπου οι αγρότες θα ενημερωθούν συλλογικά για τα αποτελέσματα της συνάντησης και θα καθορίσουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.