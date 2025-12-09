Με βαρύ παρελθόν ο ένας από τους συλληφθέντες στα Καλύβια: Η αποθήκη που βρέθηκε το όχημα με τα όπλα

Bαρύ ποινικό παρελθόν διαθέτει ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων στα Καλύβια, οι οποίοι φέρονται ότι προετοίμαζαν δολοφονία που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν, καθώς το «ελληνικό FBI» σε επιχείρηση του εντόπισε σε αποθήκη ένα κλεμμένο αυτοκίνητο με βαρύ οπλισμό και μπιτόνια με βενζίνη.

Σύμφωνα με έρευνα των Αρχών, ο ίδιος το 2006 είχε μπει στη φυλακή για ανθρωποκτονία ως ανήλικος καθώς είχε στραγγαλίσει μια γυναίκα ενώ είχε καταδικαστεί και για βιασμό και απόδραση.

Μάλιστα, είχε δραπετεύσει αλλά τον έπιασαν ξανά και συνέχισε την έκτιση της ποινής του. Επίσης, είχε απασχολήσει τις Αρχές ξανά για όπλα και για ενδοοικογενειακή βία.

Εις βάρος του αλλά και μιας γυναίκας που συνελήφθη επίσης, έχει σχηματισθεί δικογραφία για πλαστογραφία, ρευματοκλοπή, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Η έρευνα διενεργήθηκε από το «ελληνικό FBI», όταν έλαβε πληροφορίες για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και έστησε επιχείρηση παρακολούθησης του 37χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η Αστυνομία, μετά από έρευνα στην οικία τους αλλά στην αποθήκη, η οποία χρησιμοποιούνταν για αποσυναρμολόγηση οχημάτων, που είχε μισθώσει ο άνδρας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τρία καλάνσικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα αλλά και μπιτόνια με βενζίνη και γάντια.

Οι Αρχές εκτιμούν πως ο 37χρονος με τέτοιο οπλισμό προετοίμαζε κάτι και πως τα μπιτόνια με τη βενζίνη ήταν για να κάψει το όχημα στη συνέχεια.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν χθες, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στα Καλύβια Αττικής -2- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, ρευματοκλοπή, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πρόκειται για άνδρα και γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Ειδικότερα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία που διέμεναν οι ανωτέρω, καθώς και αποθήκη η οποία χρησιμοποιούνταν για αποσυναρμολόγηση οχημάτων, που είχε μισθώσει ο άνδρας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-3- πολεμικά τυφέκια,

-3- πιστόλια,

-7- γεμιστήρες και σιγαστήρας,

-5- κλεμμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, αμφιβόλου γνησιότητας,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε διαφορετικό Ι.Χ.Ε.,

σκάφος με μηχανή,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με παραποιημένο αριθμό πλαισίου,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αμφιβόλου γνησιότητας,

-9- εγκέφαλοι αερόσακων και φύσα εγκεφάλου αυτοκινήτου,

-2- κράνη,

drone,

-3- κινητά τηλέφωνα και

είδη ρουχισμού.

Από την περαιτέρω έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εξιχνιάσθηκαν -6- περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε Αθήνα, Βριλήσσια, Αιγάλεω, Βύρωνα, Αχαρνές και Χολαργό.

Οι συλληφθέντες, από τους οποίους ο άνδρας έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, βιασμό και απόδραση, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή»

Το σημείο που βρέθηκε το όχημα με τον οπλισμό

Σε μια αποθήκη που βρίσκεται σε σχετικά ερημικό σημείο στο Κίτσι, στα Καλύβια, ανάμεσα σε κοτέτσια, βρέθηκε το όχημα που έκρυβε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο όπως φαίνεται από βίντεο της Orange Press, με τις αρχές να εκτιμούν ότι απέτρεψαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή μια προγραμματισμένη δολοφονία.

​Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν έφτασε στα γραφεία του «ελληνικού FBI» η πληροφορία για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν ένα αυτοκίνητο μάρκας Ford, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ήταν κλεμμένο.





​Ο έλεγχος στο εσωτερικό του αποκάλυψε τον βαρύ οπλισμό των δραστών: τρία καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρες, κράνη και γάντια. Επιπλέον, εντοπίστηκαν μπιτόνια με βενζίνη, εύρημα που ενισχύει το σενάριο ότι οι δράστες πιθανότατα σκόπευαν να κάψουν το όχημα διαφυγής αμέσως μετά την εκτέλεση του σχεδίου τους.