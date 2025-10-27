Με εντολή Κικίλια ΕΔΕ και πειθαρχικός έλεγχος για την επίθεση σε 72χρονο στο πλοίο Αριάδνη

Το απαράδεκτο περιστατικό βιαιοπραγίας στο πλοίο Αριάδνη, όπου 72χρονος επιβάτης δέχθηκε επίθεση μέσα στο γκαράζ κατά τον κατάπλου στα Χανιά, προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Βασίλη Κικίλια.

Ο Υπουργός έδωσε εντολή για τη διενέργεια ΕΔΕ και πειθαρχικού ελέγχου, καθώς ο Λιμενάρχης Χανίων δεν προχώρησε στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα ούτε ενημέρωσε την ηγεσία του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται.

Με την απομάκρυνση του Λιμενάρχη μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης, ο Κικίλιας κατέστησε σαφές ότι η ασφάλεια και ο σεβασμός προς τον επιβάτη δεν διαπραγματεύονται.

Το επεισόδιο μέσα στο γκαράζ

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού Πειραιάς - Χανιά, δύο οδηγοί συνεπλάκησαν, με αποτέλεσμα ένας 72χρονος να δεχθεί άγρια επίθεση από 36χρονο επιβάτη. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε άλλους επιβάτες αλλά και μέλη του πληρώματος.

Βίντεο που κατέγραψε τις στιγμές μετά τον ξυλοδαρμό δείχνει φωνές όπως:

– «Μη φεύγετε»

– «Έλα έξω να με βρεις»

– «Μην τον αφήσετε να φύγει»

Ο ηλικιωμένος περιέγραψε ότι δέχθηκε πάνω από δέκα χτυπήματα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χάσει δόντια και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν την αποβίβαση στο λιμάνι των Χανίων. Ο 36χρονος οδηγός μαύρου τζιπ καθυστέρησε να προσέλθει στο όχημά του, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις από τα μεγάφωνα, προκαλώντας αναστάτωση στους υπόλοιπους οδηγούς. Η ένταση κορυφώθηκε και κατέληξε σε βίαιη επίθεση.

Ο 72χρονος τόνισε ότι φοβήθηκε για τη ζωή του, ενώ ο γιος του κατήγγειλε την αδράνεια του πληρώματος και την έλλειψη παρέμβασης από τις αρμόδιες αρχές.

Μετά την αποβίβαση, το θύμα προσπάθησε να εντοπίσει ένστολο για να καταγγείλει το περιστατικό, χωρίς αποτέλεσμα. Η δικηγόρος του δήλωσε ότι θα κατατεθεί συμπληρωματική μήνυση κατά παντός υπευθύνου, συμπεριλαμβανομένου του καπετάνιου και μελών του πληρώματος, λόγω της μη παρέμβασής τους.