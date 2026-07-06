Με μάσκες οι κάτοικοι στο Ωραιόκαστρο: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα – Μάχη με αναζωπυρώσεις στο εργοστάσιο

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις φλόγες να επιμένουν στα αποκαΐδια και το τοξικό νέφος να εξακολουθεί να επιβαρύνει την ατμόσφαιρα στη δυτική πλευρά της πόλης.

Παρά τις συνεχείς επιχωματώσεις που πραγματοποιούν συνεργεία του Δήμου, της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να περιοριστεί η παροχή οξυγόνου και να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις, εστίες φωτιάς εξακολουθούν να εμφανίζονται ανάμεσα στους τόνους των καμένων ανακυκλώσιμων υλικών.

Όπως μεταδίδει το ERTNews, η ατμόσφαιρα στην περιοχή παραμένει αποπνικτική, με τους κατοίκους να φορούν προστατευτικές μάσκες, καθώς το νέφος προκαλεί ερεθισμό στα μάτια και τον λαιμό. Πολλοί κάτοικοι που επέστρεψαν για να ελέγξουν τις περιουσίες τους αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν εκ νέου, ενώ όσοι παραμένουν στην περιοχή καλούνται να κρατούν κλειστά πόρτες και παράθυρα και να χρησιμοποιούν τον κλιματισμό μόνο σε λειτουργία ανακύκλωσης εσωτερικού αέρα.

Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, με τη συνδρομή σκαπτικών μηχανημάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και όμορων δήμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν νέες αναζωπυρώσεις και να περιοριστεί η έκλυση καπνού.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ρύποι που παράγονται από την καύση πλαστικών και άλλων βιομηχανικών υλικών παραμένουν στην ατμόσφαιρα και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως από άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και άλλες ευπαθείς ομάδες. Συνιστούν τον περιορισμό των μετακινήσεων και την παραμονή σε εσωτερικούς χώρους μέχρι να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές των ζημιών στις πληγείσες επιχειρήσεις, ενώ οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι οι πληγείσες επιχειρήσεις θα αποζημιωθούν έως και για το 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, ενώ προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν ζημιές.