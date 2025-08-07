Με πατερίτσα εμφανίστηκε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στη συναυλία του στο Ναύπλιο

Δεν θα μπορούσε καν να σκεφτεί να αναβάλει τη συναυλία του, για ένα μικρό ατύχημα που είχε στο 44o River Party στο Νεστόριο Καστοριάς. Όχι μόνο εμφανίστηκε με πατερίτσα στο ένα χέρι για να στηρίζει το πόδι του μετά την πτώση που είχε, αλλά αποθεώθηκε κιόλας από το πιστό πολυπληθές κοινό του. Ο λόγος για τον τεράστιο Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου | NDP

Το βράδυ της Τετάρτης (6/8) ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε στο δημοτικό στάδιο του Ναυπλίου, με μία πατερίτσα με το κοινό να μην σταματά να τον χειροκροτεί.

Παρά το ατύχημα που είχε και με την πατερίστα ανά χείρας, δεν έχασε το κέφι του και τα έδωσε όλα στη σκηνή, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν επικοινωνιακός όσο ποτέ.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου | NDP

Βασίλης Παπακωνσταντίνου | NDP

Δεν παρέλειψε μάλιστα να αυτοσαρκαστεί για την κατάστασή του.

Κάποια στιγμή, την άφησε στην άκρη και έκανε το πρόγραμμά του.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου | NDP

Πριν το φινάλε της συναυλίας του, θέλησε να περάσει το δικό του μήνυμα αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, ενώ στο τέλος της συναυλίας σήκωσε ψηλά την πατερίτσα, με τον κόσμο απο κάτω να τον αποθεώνει.