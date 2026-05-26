Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα: Τι θα πει το απόγευμα στο Θησείο - Το βίντεο έκπληξη που θα παρουσιάσει

Το πρώτο μεγάλο στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι η μαζική λαϊκή στήριξη του νέου πολιτικού κόμματος, ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα, από την κοινωνία, για την κοινωνία. Αυτό είναι το κάλεσμα του πρώην πρωθυπουργού προς τους πολιτες με την αρχή να γίνεται σήμερα το βράδυ με την παρουσίαση των βασικών αξιών και των θέσεων του νέου φορέα ώστε να συμμετάσχουν στο «νέο ταξίδι», υπογράφοντας την Ιδρυτική του Διακήρυξη.

Μάλιστα όπως αναμένεται να πει στην ομιλία του αυτή η συμμετοχή είναι «Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς». «Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντιμότητα να είναι υπό διωγμό και η δημοκρατία υπό περιορισμό» όπως θα συμπληρώσει.



Οι πληροφορίες αναφέρουν πώς στη διακήρυξη υπογραμμίζονται οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και της δράσης του κόμματος. Ο νέος πατριωτισμός, πρώτα-πρώτα, που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία τη εξουσίας και της κοινωνίας, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή, μεταφράζει σε δύναμη για την Ελλάδα την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της στη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς.

Ακόμη στο κείμενο περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση της ΝΔ. Που ύφος και το ήθος της αποτυπώνουν:

Οι υποκλοπές, η διαφθορά, τα Τέμπη, η συγκάλυψη, η περιφρόνηση του κράτους δικαίου, η χειραγώγηση των θεσμών και της Δικαιοσύνης.

Ο διεθνής εξευτελισμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Η καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής.

Η ανάδειξη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στο θεσμό που συνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη, περισσότερο από κάθε άλλον.

Στην ιδρυτική διακήρυξη υπογραμμίζεται ακόμα ότι η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους, τη μια με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα.

Άλλωστε τα χρέη τους ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές.



Έτσι καλούνται όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, ο κόσμος της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου, σε προοδευτική πανστρατιά. Τονίζοντας ότι όραμα και σχέδιο του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και πηγή των αξιών του το Εμείς της νέας εποχής: μια κοινωνία που δεν συμβιβάζεται με τις ανισότητες, και δεν αφήνει τη ζωή των ανθρώπων στα χέρια της αγοράς και των ισχυρών. Θεμέλιο μας είναι η Δημοκρατία της καθημερινότητας, με φωνή για τους ανθρώπους και αξιοπρέπεια στην πράξη.



Στη λαϊκή εκδήλωση του Θησείου, θα παρουσιαστεί το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο-έκπληξη, που τη μουσική του έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης ειδικά για την περίσταση.