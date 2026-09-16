Με σκηνές έξω από το υπουργείο Οικονομικών οι φοιτητές: Στεγαστικό και ακρίβεια στην ατζέντα των κινητοποιήσεων

Η φοιτητική στέγαση, το αυξημένο κόστος διαβίωσης και τα προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα, αποτέλεσαν πρωταρχικά θέματα στην ατζέντα των φοιτητών οι οποίοι άρχισαν τις κινητοποιήσεις και σήμερα (16/09) έδωσαν ηχηρό «παρών» έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι οι διαθέσιμες φοιτητικές εστίες καλύπτουν μόλις το 4,8% των στεγαστικών αναγκών πανελλαδικά, ενώ στην Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν, τα διαθέσιμα δωμάτια έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 800 τα τελευταία έξι χρόνια. Παράλληλα, σημειώνουν ότι έξι από τα εννέα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτεύουσας δεν διαθέτουν φοιτητικές εστίες.

Κινητοποιήσεις φοιτητών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών | EUROKINISSI

Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, κάνουν λόγο για εκρηκτική άνοδο των ενοικίων, η οποία έχει επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και έχει καταστήσει τη φοιτητική στέγη δυσεύρετη και πανάκριβη.

Ζητούν αύξηση του στεγαστικού επιδόματος στα 500 ευρώ μηνιαίως, διεύρυνση των δικαιούχων του μέτρου, επιβολή πλαφόν στα ενοίκια και παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

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Παράλληλα, διεκδικούν δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους φοιτητές, καθώς και άμεσες παρεμβάσεις ανακαίνισης και αναβάθμισης των υφιστάμενων φοιτητικών εστιών.

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Ο επόμενος «σταθμός» των φοιτητών είναι η Βουλή, όπου θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τους δημοσίους υπαλλήλους, με αφορμή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.