Με συνθήματα και ένταση η «υποδοχή» του Crown Iris στο Ηράκλειο: Αποδοκίμασαν οι Ισραηλινοί

Με συνθήματα και με μία μεγάλη παλαιστινιακή σημαία «υποδέχθηκαν» σήμερα (28/8) διαδηλωτές στο λιμάνι του Ηρακλείου το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, το οποίο μεταφέρει τουρίστες από το Ισραήλ, μεταξύ αυτών και μέλη των Αμυντικών Δυνάμεων.

Πλήθος διαδηλωτών από συλλογικότητες και σωματεία της πόλης ανταποκρίθηκαν στο σημερινό κάλεσμα «Συνέλευσης Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό» και έδωσαν το «παρών», στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ενάντια στη γενοκτονία που όπως λένε λαμβάνει χώρα στη Γάζα, εκφράζοντας παράλληλα αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό, που βιώνει τα δεινά της κακουχίας και της πείνας.

Ηράκλειο: Ένταση διαδηλωτών με αστυνομία

Μόλις το κρουαζιερόπλοιο έδεσε στο λιμάνι της πόλης, οι διαδηλωτές μοιράστηκαν στις εισόδους του λιμανιού, φωνάζοντας συνθήματα και υψώνοντας παλαιστινιακές σημαίες. Μερίδα διαδηλωτών, υποδέχθηκαν τους ισραηλινούς τουρίστες με μια παλαιστινιακή σημαία πολλών μέτρων που τοποθέτησαν σε ύψωμα από το λιμάνι, ενώ άναψαν και καπνογόνα.

Οι Ισραηλινοί επιβάτες που βρίσκονταν εντός του λιμένα, έδειξαν να αποδοκιμάζουν τη διαδήλωση.

Ισχυρές ήταν οι αστυνομικές δυνάμεις εντός αλλά και περιμετρικά του λιμένα, εμποδίζοντας τους διαδηλωτές να πλησιάσουν τους Ισραηλινούς τουρίστες. Στη διάρκεια της διαδήλωσης, υπήρξαν εντάσεις μικρής κλίμακας ανάμεσα σε διαδηλωτές και την αστυνομία.

Τελικά, μερίδα των Ισραηλινών τουριστών απομακρύνθηκαν από την ανατολική πύλη με τουριστικά λεωφορεία, ενώ άλλοι κατευθύνθηκαν πεζή προς το κέντρο της πόλης. Λίγο μετά τις 03:00 το μεσημέρι, οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης, από τη καρδιά της πόλης.

Με πληροφορίες από neakriti.gr