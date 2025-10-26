Μια ξεχωριστή γιορτή ετοιμάζεται να ζήσει η ακριτική Ψέριμος, καθώς πέντε μικροί μαθητές του νησιού θα γιορτάσουν την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου παρέα με αντιπροσωπεία από το 11ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου.

Αύριο, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς από το σχολείο του Περιστερίου, συνοδευόμενοι από τον Δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη και συνεργάτες του, ταξιδεύουν στην Ψέριμο για να συμμετάσχουν στη σχολική εορτή μαζί με τους μαθητές του νησιού.

Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, οι μαθητές των δύο σχολείων θα παρελάσουν μαζί, τιμώντας με τον πιο πανηγυρικό τρόπο την εθνική επέτειο. Η παρέλαση θα αποτελέσει μια συγκινητική στιγμή, γεμάτη περηφάνια και ελπίδα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας από την άκρη του Αιγαίου.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου Καλυμνίων, του Συλλόγου Πολιτών Ψερίμου, του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Ψερίμου, καθώς και του Δήμου Περιστερίου. Μια δράση που αποδεικνύει πως η απόσταση δεν είναι εμπόδιο όταν υπάρχει θέληση για σύνδεση, προσφορά και κοινή γιορτή.