Με τους αγρότες στη Νίκαια ο Κουρέτας – Από τα μπλόκα στο τραγούδι του Περπινιάδη

Στο πλευρό των αγροτών της Νίκαιας βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις τους.
Με δορυφορικές εικόνες και ακριβή δεδομένα βροχοπτώσεων από τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, παρουσίασε στους παραγωγούς την πραγματική εικόνα της περιοχής, επιχειρώντας να δώσει λύσεις με τεκμηριωμένα στοιχεία.
Η βραδιά, ωστόσο, έκρυβε και μια πιο ανθρώπινη στιγμή: αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Κουρέτας «μεράκλωσε» και τραγούδησε μαζί με τους αγρότες το αγαπημένο κομμάτι του Στέλιου Περπινιάδη, «Άνοιξε γιατί δεν αντέχω».
Η αυθόρμητη αυτή στιγμή έδωσε ζεστασιά και έφερε χαμόγελα στους συγκεντρωμένους, δείχνοντας ότι η πολιτική μπορεί να συναντήσει την παράδοση και το συναίσθημα.
