Μέδουσες κατακλύζουν τις ακτές στην Εύβοια: Στο «κόκκινο» ο βόρειος Ευβοϊκός

Μέδουσες κατακλύζουν για μία ακόμα χρονιά τις ακτές στην Εύβοια, καθώς καταγράφεται μεγάλη συγκέντρωση στον βόρειο Ευβοϊκό.
Σύμφωνα με την εκπομπή Live You του ΣΚΑΪ, η παρουσία μεδουσών έχει να κάνει με τη διεύθυνση των ανέμων, συνεπώς πρόκειται για μία κατάσταση που αλλάζει από παραλία σε παραλία και από ημέρα σε ημέρα. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναμένεται να τοποθετήσει φράγματα στις επίμαχες περιοχές, με το έργο ωστόσο να βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της δημοπρασίας.
Υπενθυμίζεται ότι χάρτης του inaturalist (δείτε εδώ) καταγράφει τις παραλίες όπου υπάρχουν μέδουσες, την ώρα που η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί πρόγραμμα ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο στοχεύει στην άμεση θωράκιση των ακτών που πλήττονται περισσότερο με «ειδικά δίχτυα προστασίας».
