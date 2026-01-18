Μεγάλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό για πέντε μήνες – Ποια τμήματα επηρεάζονται

Λόγω εκτέλεσης τεχνικών εργασιών, τίθενται σε ισχύ εκτεταμένες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 1,500 και 13,000, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι ρυθμίσεις θα διαρκέσουν από τις 19 Ιανουαρίου 2026 έως τις 26 Ιουνίου 2026, καθ’ όλο το 24ωρο, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες, και αφορούν τις περιοχές των Δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Τοπικό αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), όπου αυτή υπάρχει.

Τοπικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Πλήρη αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας στο ύψος ανισόπεδων κόμβων (Α/Κ).

Καθ’ όλη τη διάρκεια των αποκλεισμών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες, ανάλογα με το εκάστοτε σημείο εργασιών.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευση από τα εργοτάξια και να ακολουθούν πιστά τη σήμανση και τις οδηγίες που βρίσκονται σε ισχύ.