Μεγάλη αναζωπύρωση στην Αρχαία Ολυμπία: Κατευθύνεται προς τη Νεράιδα

Μεγάλη αναζωπύρωση το απόγευμα του Σαββάτου στην Αρχαία Ολυμπία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν «μάχη» με τη φωτιά στην Ηλεία, η οποία κατευθύνεται προς τη Νεράιδα.

Η φωτιά, όπως ειπώθηκε κινείται με κατεύθυνση προς τη Νεράιδα από το Χελιδόνι, ενώ η ένταση των ανέμων προκαλεί προβληματισμό, καθώς αναπτύσσουν πολύ γρήγορα το πύρινο μέτωπο.

Στο σημείο επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στο έδαφος δίνουν μάχη πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αναχαιτίσουν το μέτωπο.

Με πληροφορίες από ilialive.gr