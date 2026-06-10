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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων - 8 συλλήψεις

Μεταξύ των συλληφθέντων στην αστυνομικών επιχείρηση στην Αττική φαίνεται πως είναι και ο αρχηγός της συμμορίας.

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Αστυνομικός των ΟΠΚΕ
Αστυνομικός των ΟΠΚΕ | Eurokinissi
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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα, Τετάρτη (10/06), σε περιοχές της Αττικής για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ΕΡΤ, γίνεται έρευνα για την εξάρθρωση οργάνωσης που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, αλλά και αστυνομικοί από την ΟΠΚΕ και την ΕΚΑΜ. 

Η κρατική τηλεόραση μεταφέρει πως η ο οργάνωση δρούσε, τουλάχιστον, από τα τέλη του 2025. 

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις ατόμων, μεταξύ των οποίων φέρεται να είναι και ο αρχηγός. Επίσης, έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί ποσότητες ουσιών. 

Η έρευνα συνεχίζεται σε διάφορα σημεία της Αττικής. 

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