Μεγάλη έκπληξη σε έφοδο στην Κυψέλη: Έκρυβαν χειροβομβίδα στο μπαλκόνι

Οι Αρχές εντόπισαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου σε σπίτι στο κέντρο της Κυψέλης.

Όπως γίνεται γνωστό από την ΕΡΤ, η χειροβομβίδα βρέθηκε κρυμμένη στο μπαλκόνι του διαμερίσματος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Εκμεταλλευμένοι σχετική πληροφορία για ύπαρξη εγκληματικών ομάδων σε Πατήσια και Κυψέλη, οι ένστολοι πραγματοποιήσαν εφόδους σε διάφορα σπίτια.

Σε ένα από αυτά και συγκεκριμένα στο μπαλκόνι, εντόπισαν κρυμμένη αυτή την χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, καθώς και ποσότητες ναρκωτικών.

Συνέλαβαν τρία άτομα, δύο 20χρονους και έναν 28χρονο. Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του τελευταίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών.