Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για εξάρθρωση κυκλώματος τυχερών παιγνίων με κέρδη εκατομμυρίων

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (10/3) επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της οργάνωσης αποκόμιζαν κέρδη εκατομμυρίων ευρώ, εξαπατώντας παράλληλα τους παίκτες.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε κατοικίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Αγρίνιο.

Για την υπόθεση αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις αρχές.