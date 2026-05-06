Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αττική για απάτες: Έχουν γίνει 7 συλλήψεις

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιασθεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την Αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Αναμένεται από την ΕΛΑΣ αναλυτική ενημέρωση για την υπόθεση.