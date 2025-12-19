Μενού

Μεγάλη Επιχείρηση του Λιμενικού στη Γαύδο: Διάσωση 545 μεταναστών

Μια μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού έλαβε χώρα σήμερα το πρωί, καθώς διασώθηκαν 545 μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου.

Reader symbol
Newsroom
Λιμενικό της Ιταλίας
Λιμενικό της Ιταλίας | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού έλαβε χώρα σήμερα το πρωί (19/12), καθώς διασώθηκαν 545 μετανάστες όταν πλοιάριο σήμανε συναγερμό, ανοιχτά της Γαύδου.

Το Λιμενικό έφτασε άμεσα στο σημείο  και μετέφερε με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες στη στεριά.

Στην επιχείρηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συμμετείχαν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τρία σκάφη της δύναμης FRONTEX, καθώς και τρία παραπλέοντα πλοία.

Οι μετανάστες είναι καλά στην υγεία τους και πρόκειται να μεταφερθούν στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης.

Νωρίτερα σε ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης προχώρησε το Λιμενικό νότια της Γαύδου. Μια λέμβος στην οποία επέβαιναν 32 άτομνα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλι νότια της Γαύδου.

Οι μετανάστες διασώθηκαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ