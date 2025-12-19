Μεγάλη Επιχείρηση του Λιμενικού στη Γαύδο: Διάσωση 545 μεταναστών

Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού έλαβε χώρα σήμερα το πρωί (19/12), καθώς διασώθηκαν 545 μετανάστες όταν πλοιάριο σήμανε συναγερμό, ανοιχτά της Γαύδου.

Το Λιμενικό έφτασε άμεσα στο σημείο και μετέφερε με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες στη στεριά.

Στην επιχείρηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συμμετείχαν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τρία σκάφη της δύναμης FRONTEX, καθώς και τρία παραπλέοντα πλοία.

Οι μετανάστες είναι καλά στην υγεία τους και πρόκειται να μεταφερθούν στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης.

Νωρίτερα σε ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης προχώρησε το Λιμενικό νότια της Γαύδου. Μια λέμβος στην οποία επέβαιναν 32 άτομνα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλι νότια της Γαύδου.

Οι μετανάστες διασώθηκαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.