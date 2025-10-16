Μεγάλη φοιτητική πορεία για διαγραφές και νέο πειθαρχικό: Ανέβηκαν μέχρι τη Βουλή οι σύλλογοι

Σε πορεία διαμαρτυρίας με κατεύθυνση τη Βουλή βρίσκονται αυτή την ώρα οι φοιτητές, μετά τη συγκέντρωση που πραγματοποίησαν νωρίτερα στα Προπύλαια.
Η πορεία, στην οποία συμμετέχουν πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι, κινείται με παλμό στο κέντρο της Αθήνας, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα, όπως μεταδίδει το Orange Press.
Οι φοιτητές αντιδρούν στις διαγραφές από τα ΑΕΙ, στα σχέδια για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς και στο νέο πειθαρχικό δίκαιο που προωθείται για τα Πανεπιστήμια.
Ανάλογες φοιτητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.
