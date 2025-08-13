Μεγάλη φωτιά στα Μέγαρα – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στα Μέγαρα Αττικής κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην περιοχή Κουμιντρί και καίει χαμηλή βλάστηση.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμιντρί στα Μέγαρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν 95 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 30 οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Οι πυροσβέστες καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο αλλά το έργο τους δυσκολεύουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Λίγο αργότερα ήχησε και το 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα οι κάτοικοι του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στηv περιοχή Οικισμός #Άγιος_Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025