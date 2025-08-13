Μεγάλη φωτιά στα Μέγαρα – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στα Μέγαρα Αττικής κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Η φωτιά, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην περιοχή Κουμιντρί και καίει χαμηλή βλάστηση.
Αμέσως στο σημείο έσπευσαν 95 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 30 οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.
Οι πυροσβέστες καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο αλλά το έργο τους δυσκολεύουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.
Λίγο αργότερα ήχησε και το 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα οι κάτοικοι του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος.
