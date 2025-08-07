Μενού

Μεγάλη φωτιά τώρα στο Ηράκλειο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με 88 πυροσβέστες

Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στο Ηράκλειο Κρήτης. Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στιγμιότυπο από φωτιά
Στιγμιότυπο από φωτιά | INTIME - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς του Δήμου Γορτυνιάς, στο Ηράκλειο Κρήτης, έχει σημάνει συναγερμό στην Πυροσβεστική που βρίσκεται στο σημείο με ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Όπως έχει γίνει γνωστό για τη μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο, επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ τα εναέρια μέσα, λόγω των συνθηκών, δεν μπορούν να συνδράμουν στην κατάσβεση.

 

